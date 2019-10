Herboren Kasper Dolberg wijst op verschil met Ajax: ‘Dat is hier onmogelijk’

Kasper Dolberg lijkt het voetbalgeluk hervonden te hebben in Frankrijk. De Deense spits verruilde Ajax afgelopen zomer voor ongeveer twintig miljoen euro voor een avontuur bij OGC Nice en kende een voortvarend begin bij zijn nieuwe werkgever: in zijn eerste maand werd hij door de supporters van les Aiglons direct uitgeroepen tot de beste speler van de maand september. Dolberg vertelt maandag in gesprek met het Deense Bold dat het niveau in de Franse Ligue 1 hoger ligt dan in de Eredivisie.

De 22-jarige aanvaller staat na vijf optredens in het shirt van Nice op twee doelpunten en begint steeds beter zijn draai te vinden aan de Côte d'Azur. "Ik ben naar een sterke competitie gekomen, dat is overduidelijk. Er lopen hier meer goede spelers rond en de spelers zijn atletischer, sneller en sterker. Het niveau van de teams ligt ook dichter bij elkaar. Bij Ajax kon je een slechte wedstrijd spelen, maar toch met 3-0 winnen. Dat is hier onmogelijk, omdat het basisniveau van de competitie hoger ligt", aldus Dolberg.

De Deens international kende een teleurstellend debuut bij Nice, want in zijn eerste wedstrijd werd met 2-1 verloren van Montpellier. In zijn tweede optreden, thuis tegen Dijon (2-1), wist hij echter al direct zijn eerste doelpunt in Franse dienst te maken. "Voor een aanvaller betekent het veel om te scoren, dus het was prettig om mijn doelpuntenrekening zo snel te openen", vervolgt Dolberg. "Er viel toch wel een last van mijn schouders. Je weet dat het gepraat erdoor afneemt."

Dolberg geeft tot slot aan dat ook het leven in Nice hem goed bevalt. "Het is een mooie stad en er lopen veel goede spelers rond bij de club. Natuurlijk moet je wennen aan je nieuwe omgeving en aan de taal, maar ik heb er een erg goed gevoel over. De Franse taal ben ik nog niet machtig, maar de mensen kunnen best Engels, als je ze een beetje aanmoedigt het te spreken. Het is goede ervaring geweest om naar een nieuw land te komen, ondanks dat het begin hectisch was. Tot een week geleden verbleef ik in een hotel, maar ik ben positief en blij dat ik van club ben veranderd", besluit hij.