Kieft ziet ‘bange’ Oranje-international: ‘Je zou dan af zijn van het gezeik’

Luuk de Jong meldde zich maandag ongetwijfeld met een vervelend gevoel bij het Nederlands elftal. De spits miste zondagavond een groot aantal kansen namens Sevilla in de wedstrijd tegen Barcelona en liep uiteindelijk tegen een 4-0 nederlaag aan met de Andalusiërs. Wim Kieft constateert dat De Jong op dit moment niet overloopt van vertrouwen.

De Oranje-international wacht na zijn zomerse komst van PSV nog altijd op zijn eerste doelpunt in dienst van Sevilla: na acht duels staat de teller nog altijd op nul. Zondag kreeg hij tegen Barcelona enkele opgelegde kansen en schoot hij onder meer op de paal. "Hij is een spits die bang is om een kans te missen. Dat is dus vertrouwen", vertelt Kieft aan Veronica Inside..

De oud-spits veronderstelt dat de doelpuntendroogte bij De Jong in het hoofd gaat zitten. "Je weet dat je die goal moet maken en je weet dat je van alle ellende af bent als je die goal maakt", vervolgt hij. "Je zou dan af zijn van al het gezanik en gezeik, en van alle druk. Als zo'n bal voorkomt, dan denk je alleen maar: deze moet ik niet missen, daar is het te belangrijk voor. En dan verkramp je."

"Ik hoorde gisteren Youri Mulder op televisie roepen dat De Jong misschien ook nog wel nuttig kan zijn als hij niet scoort, in de Giroud-rol bij Frankrijk. Maar zo werkt het natuurlijk niet", stelt Kieft. "Op een gegeven moment moet je als buitenlander bij Sevilla gewoon je goals gaan maken. En hij krijgt de kansen daar echt wel toe", besluit de analist.