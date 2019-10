‘Hakim Ziyech blijft toch een heel aparte jongen, met zijn mouwtjes in de hand'

Wim Kieft is onder de indruk van Ajax. De analist ziet in Daley Blind en Hakim Ziyech, die beide in uitstekende vorm verkeren, de sterkhouders van het elftal van trainer Erik ten Hag. Het enige aandachtspunt voor Ajax momenteel is volgens Kieft het middenveld.

Kieft zag Blind tegen ADO Den Haag (0-2 winst) uitblinken. "Blind is voetballend geweldig", zegt de oud-spits tegenover Veronica. "Je hebt van die periodes als voetballer dat je in een enorme flow zit. Hij is nu ongeveer dertig jaar, dan heb je dus alles al meegemaakt in je carrière en op alle posities gespeeld. Dat komt op die leeftijd allemaal bij elkaar. De vraag is hoe lang je dat fysiek dan kan volhouden, maar hij zit echt in zo'n fase. Hij speelt echt weergaloos goed momenteel."

Ajax zag Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne afgelopen zomer vertrekken, maar dat hebben de Amsterdammers volgens Kieft grotendeels opgevangen. "Ze spelen gewoon enorm makkelijk, alleen staat het middenveld nog niet helemaal zoals ik het graag zou willen zien. Ik zou het iets meer naar voren willen zien, want je ziet toch dat het elftal soms een beetje in twee helften uit elkaar valt. Het ene gedeelte van het elftal loopt naar achter en het andere wil druk naar voren zetten, waardoor je in de omschakeling heel kwetsbaar wordt."

Ook Ziyech, tegen ADO belangrijk met twee assists, is onderwerp van gesprek. "Gisteren speelde hij weer met zijn mouwtjes in zijn hand", lacht Kieft. "Het blijft toch een heel aparte jongen, vind ik. Dat kan me wel storen, maar het stoort me niet op het moment dat hij gewoon hartstikke goed speelt. En gewoon aan het jagen is en druk zet op de bal de hele tijd. Aan de bal is hij natuurlijk grandioos. Wat ik nu benoem, zijn uitstraling en hoe hij doet, was anderhalf jaar geleden een heel issue, maar op dit moment niet, omdat hij goed speelt."