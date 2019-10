Ambitie om Champions League te winnen leidde vertrek bij Manchester City in

James Milner is bij Liverpool al jarenlang een gewaardeerde kracht. De 33-jarige Engelsman werd vier jaar geleden transfervrij opgepikt bij Manchester City en wist afgelopen seizoen in de vorm van de Champions League zijn eerste prijs met the Reds te pakken. Brendan Rodgers haalde Milner in 2015 naar Liverpool en onthult maandag de reden waarom de middenvelder Manchester City achter zich liet voor een avontuur op Anfield.

"Hij had de Premier League en wat bekers gewonnen, maar zijn echte ambitie was om de Champions League te winnen. Hij had het gevoel dat de kans daarop groter was bij Liverpool", vertelt de huidige manager van Leicester City aan de Liverpool Echo. Milner speelde vijf seizoenen voor Manchester City en werd onder meer tweemaal kampioen van Engeland met the Citizens.

De multifunctionele Engelsman was bij Manchester City jarenlang nuttig in de breedte en bloeide vervolgens volledig op bij Liverpool. Rodgers is nog altijd blij dat hij Milner in 2015 kon overtuigen van een overstap naar Liverpool. "Zijn professionaliteit, intensiteit en focus: het was zo goed als zeker dat het de selectie ging helpen. Ondanks dat onze samenwerking niet al te lang duurde, stond het wel vast dat hij uiteindelijk een goede aankoop zou blijken."

Een van Milners grootste kwaliteiten is zijn multifunctionaliteit, stelt Rodgers. "Hij heeft bij Liverpool op het middenveld gespeeld, maar ook als linksback. Hij is een echte professional en heeft het geweldig gedaan voor de club", aldus de oefenmeester. Milner is dit seizoen bij Liverpool voorlopig nog niet zeker van een basisplaats: van zijn zeven optredens in de Premier League kwamen er slechts twee vanuit de basis.