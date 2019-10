Koeman verdedigt keuze: ‘Daarin is hij nog steeds beter dan Weghorst’

Analist Youri Mulder gaf tegenover het Algemeen Dagblad te kennen dat hij niet snapt waarom bondscoach Ronald Koeman de improductieve Luuk de Jong bij Oranje verkiest boven de veelvuldig scorende Wout Weghorst. Koeman gaat maandagmiddag op een persconferentie dieper in op het vraagstuk rondom de spitspositie van het Nederlands elftal en legt uit waarom de spits van Sevilla nog steeds zijn vertrouwen geniet.

"Het was voor Luuk de Jong zondag tegen Barcelona voor de eerste keer dat hij echt kansen kreeg", verwijst Koeman naar de 4-0 nederlaag van Sevilla in het Camp Nou. De Nederlandse spits liet bij een 0-0 stand drie grote kansen liggen, terwijl hij vlak na rust op de paal schoot. "Het geeft aan dat de trainer (Julen Lopetegui, red.) vertrouwen in hem heeft, anders stel je je spits niet op gedurende zeven of acht competitiewedstrijden. Hij was ongelukkig en had een beetje pech, maar hij had er tegen Barcelona wel eentje moeten maken."

"Maar dat is ook iets natuurlijk", vervolgt Koeman zijn relaas over de spitsen van Oranje. "Wat voor plan heb je en wat zie je in een type speler als Luuk de Jong of Wout Weghorst? En dat heb ik ook al eerder aangegeven: Als we bij Oranje echt iets moeten forceren, dan vind ik nog steeds dat De Jong daarin beter is dan Weghorst. Aan de andere kant moet je je ogen ook niet sluiten voor hoe iemand het bij zijn club doet. Dat wil niet zeggen dat je dat op heel korte termijn moet doen, maar er is altijd de mogelijkheid dat je dat verandert. Anders gaan we een hak-op-de-tak-beleid voeren en daar ben ik niet zo van."

Koeman blijft de prestaties van Weghorst bij VfL Wolfsburg op de voet volgen en de keuzeheer van het Nederlands elftal heeft een welgemeend advies voor de aanvaller in Duitse dienst. "Hij moet blijven scoren. En hij moet in zijn spel laten zien dat hij zich telkens verbetert. Wij richten ons vaak alleen op een doelpunt, maar wij zien de spelers ook gedurende een hele wedstrijd en daarin kan Wout nog steeds beter." Koeman kijkt desondanks met veel tevredenheid naar de prestaties van Weghorst in de Bundesliga. "Hij is enorm belangrijk voor Wolfsburg en heeft een hoog rendement. En daar gaat het wel om natuurlijk, dat is duidelijk."