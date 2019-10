Koeman geeft Berghuis kans om te leren na ‘belachelijke overtreding’

Ronald Koeman ging maandag op een persconferentie in op de overtreding die Steven Berghuis maakte op Teun Koopmeiners in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ (0-3). De buitenspeler haalde de AZ-captain uit frustratie van achteren hard onderuit. Berghuis ontsnapte aan een rode kaart, maar kreeg na afloop een hoop kritiek te verwerken. De bondscoach van het Nederlands elftal noemt het een ‘belachelijke overtreding’, maar vond zijn actie geen reden om hem niet bij Oranje te halen.

“Ik heb met Steven meerdere gesprekken en dat gaat vaak over hetzelfde: het spel zonder bal. Dat had hij vorig jaar ook. Het is natuurlijk een belachelijke overtreding. Maar het is ook een speler met creativiteit en de enige linksbenige aanvaller die ik geselecteerd heb. Hij voelt ook de concurrentie van spelers die er niet bij zijn. Dus hij krijgt zijn kans”, aldus Koeman tijdens het persmoment. Hij vond de overtreding geen reden om hem niet te selecteren. “Waar stel je de norm? Ik vind dat je spelers altijd een kans moet geven om te leren, om te veranderen. Op een gegeven moment maak je keuzes, dat is duidelijk.”

Koeman gaf aan dat Koopmeiners, het slachtoffer van de overtreding van Berghuis, in beeld is bij het Nederlands elftal. Desondanks wacht de AZ-aanvoerder nog op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. “Hij is een van de spelers die iedereen genoemd wordt, en terecht. Wij hebben AZ meerdere keren gezien en hij is dan een van de spelers die het voortouw neemt en op jonge leeftijd aanvoerder is”, aldus de keuzeheer, die Koopmeiners ook niet heeft opgeroepen omdat hij met Jong Oranje belangrijke wedstrijden op het programma heeft staan. Het Nederlands elftal komt donderdag in de EK-kwalificatie in actie tegen Noord-Ierland en neemt het drie dagen later op tegen Wit-Rusland.