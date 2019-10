Bayern heeft het gehad met Franse bond en publiceert statement

Bayern München heeft in een statement uitgehaald naar de Franse voetbalbond. Er heerst woede bij de Duitse topclub en dat heeft te maken met de situatie rond Lucas Hernández. De Franse linksback is geblesseerd aan zijn knie en heeft zich dan ook afgemeld bij bondscoach Didier Deschamps, maar desondanks moet hij zich toch in Parijs bij de nationale ploeg melden.

Hernández kwam afgelopen dinsdag niet in actie tegen Tottenham Hotspur (2-7) in de Champions League en liet door de kwetsuur ook het duel van afgelopen zaterdag met TSG Hoffenheim aan zich voorbij gaan. De medische staf van de regerend wereldkampioen wil zelf bepalen hoe ernstig de blessure is en wil hem derhalve afreizen naar Parijs. Dit is tegen het zere been van Bayern, dat de linksback in München aan zijn herstel wil laten werken.

“Ik ben geïrriteerd door het gedrag van de Franse voetbalbond”, reageert voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de clubwebsite. “Ik wil benadrukken dat Lucas Hernández in de Champions League tegen Tottenham Hotspur niet kon spelen en datzelfde geldt voor de wedstrijd tegen TSG Hoffenheim van afgelopen zaterdag. Dat de Franse bondscoach Didier Deschamps vervolgens met een statement kwam dat Lucas zelfs op één been voor Frankrijk uit wilde komen, kwam voor ons als een grote verrassing.”

Bayern is niet van plan om Hernández af te laten reizen naar Parijs. “Van de vier opgeroepen internationals, laten we de drie gezonde professionals gaan: Kingsley Coman, Corentin Tolisso en Benjamin Pavard.” Ook clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt plaatst vraagtekens bij het besluit van de Franse bond. “Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid van Lucas Hernández en ik zeg: hij kan de komende interlands niet in actie komen voor Frankrijk. Een second opinion van hun medische staf slaat helemaal nergens op.”