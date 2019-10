‘Liverpool haalt opgelucht adem na ’levensgevaarlijke tackle‘ op Salah’

Mohamed Salah viel zaterdag in de blessuretijd van de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Leicester City uit met een enkelblessure, maar volgens diverse Engelse media valt de schade bij de aanvaller van Liverpool mee. Uit medisch onderzoek komen geen ernstige dingen naar voren. De verwachting is dan ook dat Salah op tijd fit is voor de eerstvolgende competitiewedstrijd van the Reds tegen Manchester United, op 20 oktober op Old Trafford.

Het herstel van Salah zal de komende tijd op de voet worden gevolgd door de medische staf van Liverpool. De aanvaller kan zich de komende twee weken volledig op zijn hersteltraject focussen, want hij had van de Egyptische voetbalbond al vrijaf gekregen voor de vriendschappelijk interland tegen Botswana van volgende week maandag. De focus ligt derhalve volledig op het bezoek van Liverpool aan the Red Devils als de competitie wordt hervat na de interlandperiode.

Jürgen Klopp vindt dat Hamza Choudhury een rode kaart had moeten krijgen

Manager Jürgen Klopp was na afloop furieus over de tackle van Leicester-middenvelder Hamza Choudhury op Salah. Volgens de manager van de koploper in de Premier League was het zelfs een ‘levensgevaarlijke tackle’ van de jeugdinternational van Engeland. "Hoe kan je dit nou doen? Hoe kan je iemand op volle snelheid tackelen terwijl de bal niet eens in de buurt is? Daar hoort maar een kleur bij: rood", liet Klopp weten aan de BBC. Choudhury kwam er met een gele kaart echter genadig vanaf.

De middenvelder van Leicester kreeg na afloop van de wedstrijd op Anfield ladingen kritiek over zich heen op de sociale media. Choudhury werd op Twitter herhaaldelijk racistisch bejegend. Leicester neemt de beledigingen aan het adres van de jonge controleur hoog op en heeft de zaak inmiddels aanhangig gemaakt bij de politie.