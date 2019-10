De Mos prijst ‘pareltje’ Van Basten en fileert Van der Gijp, Derksen en Borst

Aad de Mos traint al enige tijd geen club meer, maar de voormalig oefenmeester volgt de voetballerij nog steeds op de voet. De Mos is positief verrast door de analyses van Marco van Basten bij FOX Sports, maar de trainer in ruste is minder goed te spreken over de bijdrage van René van der Gijp en Johan Derksen aan het praatprogramma Veronica Inside.

"Ik kan me voorstellen dat mensen het niet zo zien, maar Marco is natuurlijk een pareltje onder de analisten", stelt De Mos maandag tegenover Veronica. Van Basten is volgens de oud-trainer spraakmakend, maar tevens inhoudelijk sterk."Van der Gijp en Derksen daarentegen hebben geen verstand van voetbal. Ze weten wel veel over voetbal, over mensen en trainers. Dat is wel een groot verschil."

De Mos heeft ook weinig op met columnisten als Hugo Borst en Henk Spaan. "Die zijn heel kritisch over Ruud Gullit, Louis van Gaal en mij. Maar als ze zelf een keer een 'kolommetje' krijgen, dan zijn ze beledigd. En ik vind dat Hugo Borst bijvoorbeeld te ver gaat met mensen. Toen ik bij Sparta Rotterdam kwam (in 2010, red.) was hij wel aardig. Hij stuurde berichtjes van 'overal waar jij komt, gaat het licht aan'. Maar toen werkte ik niet mee aan een televisieprogramma van hem, een documentaire als schnabbelaar. En toen was hij beledigd. Dan gaat hij dingen over mij schrijven."

De Mos verwijst naar het boek van Borst met de opmerkelijke titel ‘Waarom ik van Sparta hou (En Aad de Mos haat). Door de jaren heen heeft De Mos echter wel een dikke huid gekregen door zijn ervaringen in de voetbalwereld, waardoor veel kritiek van hem afglijdt. "Als je met je kop op televisie komt of je bent een toptrainer, of je werkt bij Ajax of PSV, dan krijg je hele emmers over je heen. Dat is normaal, dat hoort bij het vak."