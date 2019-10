‘Zidane wil 78 miljoen betalen voor ‘upgrade’ van Casemiro’

Real Madrid nam in de afgelopen jaren Thibaut Courtois en Eden Hazard al over van Chelsea en de Koninklijke meldt zich aankomende zomer mogelijk opnieuw op Stamford Bridge. N’Golo Kanté wordt al langere tijd in verband gebracht met een transfer naar de Spaanse grootmacht en volgens Sport en de Daily Mail is trainer Zinédine Zidane zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van zijn landgenoot.

Binnen de club zouden er inmiddels twijfels bestaan over de vorm van Casemiro en Kanté wordt naar verluidt in het Santiago Bernabéu beschouwd als een serieuze ‘upgrade’ ten opzichte van de Braziliaan. De middenvelder is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen bij Chelsea, dat in de zomer van 2016 bijna 36 miljoen euro overmaakte naar Leicester City om hem binnen te hengelen.

Het wordt echter geen eenvoudige opgave voor Real om Kanté los te weken. De verwachting is dat Chelsea een bedrag van om en nabij de 70 miljoen pond, omgerekend ruim 78 miljoen euro, wil incasseren voor de 38-voudig international van Frankrijk, die vorig jaar nog de wereldtitel veroverde met les Bleus.

Naast Real Madrid is verder ook Juventus nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Kanté en de Italianen hebben met Maurizio Sarri al een oude bekende van de middenvelder aan het roer staan. De 28-jarige controleur ligt momenteel nog tot medio 2023 vast bij Chelsea, nadat hij in november van het afgelopen jaar zijn handtekening onder een nieuw contract zette.