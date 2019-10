Elseid Hysaj loopt zware blessure op na uiterst lelijke val

Elseid Hysaj heeft een zware blessure overgehouden aan de wedstrijd tussen Torino en Napoli (0-0). De Albanese verdediger van i Partenopei kwam heel lelijk ten val in een duel met Cristian Ansaldi en liep daarbij een breuk in het borstbeen op. Het is voorlopig nog de vraag hoe lang Hysaj uit de roulatie zal zijn.

De wedstrijd was ruim een halfuur aan de gang toen Hysaj een kopduel aanging met Ansaldi. Laatstgenoemde bukte, waardoor de verdediger van Napoli gelanceerd werd en ondersteboven terechtkwam. Ansaldi probeerde Hysaj vervolgens vast te pakken in zijn val, maar kon niet voorkomen dat hij op zijn nek op het veld landde. Hysaj werd met een brancard van het veld gedragen en vervangen door Faouzi Ghoulam.

Er werd in eerste instantie rekening gehouden met kneuzingen in de borst van Hysaj. Na een röntgenfoto is er echter meer schade geconstateerd. De verdediger heeft bij de val een breuk in het borstbeen opgelopen. In de komende tijd moet blijken hoe lang Hysaj precies uit de roulatie is door deze blessure. Hij speelde dit seizoen voorlopig drie wedstrijden voor Napoli en had tegen Torino voor het eerst deze jaargang een basisplaats.