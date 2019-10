‘Als het de Ajax-directie zo zwaar op de maag ligt, moet zij deuren openen’

Ajax wist zondagmiddag met 0-2 te winnen van ADO Den Haag. De Amsterdammers deden dat in het Cars Jeans Stadion zonder de eigen aanhang, daar Ajax-fans al jarenlang niet welkom zijn in de Hofstad. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat het volkomen logisch is dat er bij dergelijke wedstrijden geen uitsupporters welkom zijn.

Driessen stelt dat het supportersdossier bij de inmiddels afgetreden burgemeester Pauline Krikke van Den Haag in goede handen was. “Zij hield haar rug recht ondanks de druk van een groot gedeelte van de harde kern van ADO, van Ajax-fans en van Ajax-directeur Edwin van der Sar. Hij legt de weigering van Krikke om Ajax-supporters toe te laten bij ADO Den Haag-Ajax ter toetsing neer bij de KNVB”, schrijft de journalist van De Telegraaf. Hij vindt dat deze partijen te makkelijk voorbij gaan aan het feit dat er de afgelopen tijd ‘onverkwikkelijke gebeurtenissen’ hebben plaatsgevonden tussen beide supportersgroepen.

“Zo was daar de bekladding in februari van diverse gebouwen in Amsterdam en het beeld De Dokwerker met geelgroene verf. Diezelfde maand werden zes ADO-fans aangehouden bij een demonstratie van Ajax-aanhangers in Den Haag tegen het verbod om ADO-Ajax te kunnen bezoeken”, aldus Driessen, die zag dat de demonstranten moesten uitwijken. Later werd er nog een handgranaat achtergelaten bij het supportershome van ADO. “Waarom zou je twee groepen die elkaar zo naar het leven staan toestemming geven om elkaars wedstrijden te bezoeken?”

“De veiligheidsrisico’s zijn daarvoor veel te groot. Om aan dit aspect voorbij te gaan, omdat twee supportersgroepen in een stadion sfeerverhogend werkt, weegt daar niet tegenop. Trouwens, op een enkel kwetsend liedje na was er gisteren zonder Ajax-fans weinig tot niets mis met de sfeer in het Haagse stadion”, concludeert Driessen. Hij vindt dat beide supportersgroepen zich eerst een aantal jaar ‘fatsoenlijk’ dienen te gedragen. “Hetzelfde geldt voor de relatie tussen Feyenoord- en Ajax-supporters. Als het de Ajax-directie echt zo zwaar op de maag ligt, dan moet zij op 27 oktober en 22 december de deuren van het uitvak in de Johan Cruijff ArenA openen voor het bezoek van respectievelijk de Feyenoord- en ADO-aanhang.”