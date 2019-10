Van Hanegem verbijsterd: ‘Dachten die gasten echt dat ze lekker speelden?’

Feyenoord ging zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard met 4-2 onderuit. Willem van Hanegem zag de Rotterdammers de afgelopen jaren vaker onderuit gaan tegen ‘ploegen die aan het einde van de rit degradeerden naar de Eerste Divisie’. De Kromme acht het om die reden weinig zinvol om het vertrek van Jaap Stam te eisen, maar hij vindt wel dat de trainer ‘zijn tanden’ moet laten zien.

“Want hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ik Renato Tapia en Sam Larsson zwaar geïrriteerd naar de zijkant zag komen in Sittard? Dachten die gasten echt dat ze lekker speelden? Als dat echt zo is, dan ontbreekt elke zelfkennis en dat is gevaarlijk bij een topclub”, zo schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Als Tapia aan de bal kwam in Sittard, ging het tempo zo drastisch omlaag dat het voor Fortuna geen probleem meer was om overeind te blijven. En Larsson leek nog aardig te beginnen, maar al snel gaf hij alweer zo'n beetje elke bal aan de tegenstander.”

Van Hanegem merkt op dat er de afgelopen weken weer gesproken werd van Samba Sam, na zijn optredens tegen FC Twente en FC Porto. Typisch Feyenoord, zo stelt de oud-international. “Te snel roepen dat het allemaal weer in orde is”, constateert hij. Van Hanegem zag ook Steven Berghuis slecht voor de dag komen. “Het schijnt tegenwoordig verboden te zijn om te wijzen naar de instelling, want als er iets fout gaat zou het altijd iets voetbalinhoudelijks moeten zijn waar het aan schort. Nou, in Sittard was het dan allebei. Berghuis had het erover dat ze 'allemaal echt wel wilden'. Maar ik heb het niet gezien.”

Als het aan Van Hanegem ligt, verdwijnt Eric Botteghin uit het elftal voor aankoop Marcos Senesi. “Ik snap dat ze Marcos Senesi vorige maand niet meteen op kunstgras wilden laten starten om hem even uit de vuurlinie te houden. Maar nu is de tijd gekomen dat hij naast Edgar Ié, die bij de eerste goal faalde, komt te staan. Dat hij geen Engels spreekt, zal mij een zorg zijn. De voetbaltaal is voor iedereen hetzelfde”, stelt Van Hanegem, die vindt dat Feyenoord zoals tegen FC Porto als team moet gaan opereren. “Maar nu ook eens buiten de Kuip. Ja, ook Berghuis. Zou Koeman nog hebben getwijfeld gisteren: toch liever Calvin Stengs dan deze Berghuis bij Oranje?”