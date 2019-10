‘Natuurlijk wil ik Koeman terugbetalen, hij heeft vertrouwen in me’

Donny van de Beek won zondagmiddag met Ajax de laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking met 0-2 van ADO Den Haag en dus kan het vizier voor de middenvelder op de wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. Van de Beek is er nog niet in geslaagd om ook bij Oranje een basisplaats te veroveren, maar hoopt hier op korte termijn verandering in te brengen.

“Mensen denken dat ik meer interlands achter mijn naam heb, omdat ik er al een tijdje bijzit, maar er is een flink aantal duels dat ik niet ben ingevallen. Ik wil er nog wel wat interlands bijschrijven natuurlijk”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Bondscoach Ronald Koeman liet in de afgelopen interlands Marten de Roon en Davy Pröpper starten naast ‘zekerheidjes’ Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong.

“Ik ga mijn best doen op trainingen en zie dan wel wat de bondscoach in gedachten heeft. Als hij me de kans geeft, is het aan mij om het te laten zien”, gaat Van de Beek verder. De middenvelder behield ook het vertrouwen van Koeman toen hij vorig seizoen geen basisplaats had bij Ajax: “Natuurlijk wil ik hem nu terugbetalen. Hij heeft vertrouwen in me, want anders had hij toen ook kunnen zeggen: ’Helaas, maar ik kies nu voor anderen.’ Dat heeft hij nooit gedaan.”

“Dus mijn kans gaat echt wel komen. Ik blijf rustig in de goede zin van het woord, want ik ben echt wel hongerig.” Van de Beek zou naast Wijnaldum en De Jong als aanvallende middenvelder kunnen spelen, terwijl hij ook in een meer controlerende functie als ‘nummer 6’ uit de voeten kan. “Dat is ook iets wat heel goed kan, maar ik meld me en zie wel wat er gebeurt. Als het moet in Oranje ben ik er klaar voor. Deze twee wedstrijden moeten we vol voor de winst gaan en als het lukt om zes punten te pakken, doen we geweldige zaken. Daar zullen we alles voor moeten geven.”