Matthijs de Ligt krijgt de wind van voren: ‘Onzettend naïef en onvergeeflijk’

Juventus en Matthijs de Ligt heroverden zondagavond de koppositie in de Serie A. Het team van trainer Maurizio Sarri zegevierde met 1-2 over Internazionale, dat tot aan de visite van de regerend landskampioen van Italië aan Milaan de volle buit aan de eerste zes speeldagen had overgehouden. De Ligt speelde niet vlekkeloos: de Nederlander veroorzaakte in de eerste helft een strafschop door ongelukkig hands te maken. Met een merkwaardige actie sloeg De Ligt de bal met de arm tegen de arm van Lautaro Martínez.

Sport Mediaset deelt De Ligt een vijf uit voor zijn optreden en hij krijgt daarmee net als Sami Khedira en Federico Bernardeschi het laagste cijfer van alle spelers van Juventus. De kritiek op de Oranje-international vanwege het moment van de penalty is niet mals. “Ontzettend naïef en onvergeeflijk. Daarna werd hij nog eens door de benen gespeeld door Romelu Lukaku. Hij oogt onzeker, met name in de persoonlijke duels. Na rust was hij iets beter, maar niet genoeg om een voldoende voor deze wedstrijd te krijgen.”

TuttoJuve geeft de ex-speler van Ajax een 5,5. “Een moeilijke wedstrijd. Matthijs de Ligt had het lastig met Lukaku en kwam minder dominant en zelfverzekerder over op de momenten dat Juventus in balbezit was.” Het Italiaanse Goal komt eveneens op een vijf uit. “Matthijs de Ligt was ontzettend naïef op het moment van de penalty. Hij herstelde zich naarmate de wedstrijd vorderde, maar fouten tellen zwaar.”

Corriere della Serra, die de Oranje-international eveneens een vijf uitdeelde, wijst erop dat De Ligt vaak te ver van zijn doel verdedigt. “Hij verliest vaak het overzicht als de tegenstander de bal verovert en de ruimtes achter hem zijn dan veel te groot. Stroperig.” De Italiaanse editie geeft alleen Bernardeschi een lager cijfer dan De Ligt: vier om vijf. “De Ligt maakte geen scherpe indruk voor rust: hij oogde onzeker en zijn timing was ook niet al te best. In de tweede helft kwam er wat verbetering in zijn spel, maar hij bleef onzeker.”

Sarri verdedigde na afloop het optreden van De Ligt en wees erop dat de Nederlander nog steeds niet de Italiaanse taal machtig is. “Hij past zich snel aan aan onze manier van voetballen, aan onze manier van verdedigen. Hij heeft enorm veel potentie. Maar hij is zich nog steeds aan het aanpassen en dat kost tijd. Door de blessure van Giorgio Chiellini hebben we hem snel moeten brengen. Het was voor hemzelf misschien beter geweest als we hem wat langzamer in het elftal zouden hebben gebracht.”

Stefan de Vrij stapte als verliezer van het veld, maar de verdediger van Inter kreeg desondanks betere beoordelingen van de Italiaanse media. Corriere della Serra gaf de voormalig Feyenoorder een zes. “Juventus probeerde de Inter-verdedigers weg te lokken, met ballen vlak voor het zestienmetergebied, maar zonder resultaat. Stefan de Vrij hapte niet toe.” Sport Mediaset gaf hetzelfde cijfer, maar plaatste enkele kanttekeningen. “Minder veilig en precies dan we van hem gewend zijn. Soms zou een lange bal beter zijn dan het voetballend op te lossen. Wanneer hij nodig was, stond hij er ook.”