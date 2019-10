‘Luuk de Jong had ook niet gescoord als Barça-Sevilla drie dagen had geduurd’

Voor Luuk de Jong was de competitiewedstrijd tussen Barcelona en Sevilla er een om snel te vergeten. De krachtmeting in het Camp Nou was ongetwijfeld heel anders verlopen als de spits van de Zuid-Spanjaarden minimaal een van zijn vier grote kansen had benut. De Jong faalde echter keer op keer en het team van Julen Lopetegui ging met liefst 4-0 onderuit. De Oranje-international, die na zeven officiële duels nog niet van de nul af is, is in de optiek van de media in Spanje dan ook verantwoordelijk voor het debacle van de Andalusiërs.

‘Luuk de Jong verziekt het plan van Lopetegui’, verzekert Marca. “Hij heeft op dit moment alles tegen. Het kan niet waar zijn dat de Nederlander tegen Barcelona niet zijn eerste doelpunt voor Sevilla heeft gemaakt. Marc-André ter Stegen had een prima redding in huis bij zijn eerste kans, maar de twee daaropvolgende kansen hadden per se benut moeten worden”, stelt de scribent van de populaire sportkrant. “Na rust schoot Luuk de Jong oog-in-oog met de keeper ook nog eens op de paal. Hij mist alle kansen en de discussie over wie de nummer ‘negen’ van Sevilla moet zijn ligt dan ook volledig open.”

‘De wet van het strafschopgebied’, zo luidt de kop van AS. De op één na meest verkochte sportkrant van Spanje wijst erop dat Barcelona geen genade kende en de voetbalwetten ‘op de meest gruwelijke manier’ toepaste. “Zonder slecht te spelen, kreeg Sevilla vier tegengoals om de oren omdat Barcelona op de cruciale momenten efficiënt te werk ging en Sevilla juist gigantisch faalde.” Luuk de Jong was logischerwijs enigszins de gebeten hond. “Hij liet niet één, niet twee, niet drie, maar vier grote kansen onbenut. Hij doet alles goed, maar op het moment van afronden heeft hij heel de wereld tegen zich.”

Lopetegui haalde in de rust Óliver Torres en Nolito naar de kant en bracht Joan Jordán en Munir El Haddadi binnen de lijnen. “Hij kon veranderen wat hij wilde, maar aan de slechte reeks van Luuk de Jong kwam ook na rust geen einde. Na vijf minuten raakte hij de paal. De entree van Javier Hernández voor Luuk de Jong was de laatste troef van Lopetegui. Als de wedstrijd drie dagen had geduurd, had de Nederlander ook niet gescoord.” El Desmarque heeft het over ‘de meest verschrikkelijke dag’ van Luuk de Jong. “De missers van Luuk de Jong zorgen ervoor dat hij trending topic op Twitter is.”

Luuk de Jong kreeg van El Desmarque de allerlaagste beoordeling: een twee. “Hij kwam meer in het verhaal voor dan in andere wedstrijden”, zo startte men positief. “De Nederlander liet echter vier grote kansen onbenut. Als hij had gescoord, zou Sevilla waarschijnlijk tot het einde voor een resultaat in het Camp Nou hebben gestreden.” Luuk de Jong heeft ook een aandeel in het cijfer van Lopetegui, een drie. “Als hij voor Luuk de Jong blijft kiezen zolang hij niet kan scoren, zullen alle toekomstige missers van de Nederlander vanaf nu de verantwoordelijkheid van de trainer zijn.”

Het lokale Diario de Sevilla heeft ‘Lijden met Luuk de Jong, genieten van Luis Suárez’ als kop. In Sevilla is men al jaren gewend dat de visite aan het Camp Nou vaak met een ruime nederlaag wordt afgesloten. “Maar dit keer was het anders dan anders en had het te maken met twee voetballers die niet de beste voetballer ter wereld zijn. Degenen die het duel hebben gezien, weten dat het om Luuk de Jong en Luis Suárez gaat", stelt de regionale krant. "Terwijl de fans van Sevilla de missers van de Nederlander lijdzaam moesten ondergaan, genoten de supporters van Barcelona van de delicatesse van Luis Suárez”, verwijzend naar de fraaie 1-0. Ook Mundo Deportivo nam geen blad voor de mond. “Luuk de Jong had vier keer kunnen scoren, maar zijn slechte afwerking en de paal werkten niet mee. Voorafgaand aan de wedstrijd was er al een debat over zijn rendement…”