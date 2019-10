Frank de Boer sluit MLS-seizoen winnend af en richt vizier op play-offs

Frank de Boer heeft het reguliere seizoen met Atlanta United in de Major League Soccer zondag afgesloten met een overwinning. Voor eigen publiek werd New England Revolution met 3-1 opzij gezet. Met 58 punten zijn the Five Stripes op de tweede plaats geëndigd in de Eastern Conference achter New York City. De Boer kan zich met zijn team gaan voorbereiden op de play-offs.

De laatste competitiewedstrijd ging uitstekend van start voor de ploeg van De Boer, want al binnen drie minuten stond Atlanta United op een 1-0 voorsprong. Jozef Martínez legde de bal breed op de opkomende rechtsback Julian Gressel, die op zijn beurt een goede voorzet in huis had op Darlington Nagbe. Laatstgenoemde bedacht zich geen moment en schoof raak bij de tweede paal. Het antwoord van New England Revolution liet niet lang op zich wachten.

Vijf minuten na het openingsdoelpunt trok Cristian Penilla de stand gelijk. De aanvaller werd de diepte ingestuurd en oog in oog met Brad Guzan rondde de Ecuadoriaan koelbloedig af. Na rust zou Atlanta United de wedstrijd naar zich toe trekken. Het was Martínez die met zijn 27ste doelpunt van het seizoen de thuisploeg op voorsprong schoot. Gressel had een prachtige diepe pass in huis, waarna Martínez uit het niets voor de keeper van New England Revolution opdook: 2-1.

Waar Gressel bij de eerste twee doelpunten de aangever was, tekende hij zelf voor de 3-1. De bal kwam vanuit een hoekschop voor zijn voeten terecht en met een verwoestende uithaal scoorde hij via de binnenkant van de paal. De zege kwam geen moment in gevaar en dus eindigt Atlanta op een tweede plaats en kan het vizier gericht op de play-offs. Atlanta United stroomt in de eerste ronde van de play-offs in en neemt het dan op tegen de nummer zeven van het seizoen in de MLS: New England Revolution. Het duel wordt gespeeld op 19 of 20 oktober.