Passlack reageert schuldbewust na vernielen microfoon tegen Feyenoord

Fortuna Sittard-middenvelder Felix Passlack zorgde tegen Feyenoord (4-2 winst) voor verontwaardiging en commotie, door na de openingstreffer van ploeggenoot Amadou Ciss tegen een microfoon langs het veld te trappen. Na afloop toonde de Duitser zich schuldbewust.

"Waarom ik het deed? Ik weet het niet precies, ik denk een stukje emotie dat eruit moest", verklaart de 21-jarige huurling van Borussia Dortmund zijn opzienbarende actie tegenover FOX Sports. "Ik wilde het niet botvieren op mijn ploeggenoten, dus moest de microfoon er maar aan geloven. Maar jullie kunnen me de rekening sturen, ik betaal er graag voor."

Commentator Leo Oldenburger gaf Passlack na afloop de bijnaam Duracell vanwege zijn onvermoeibaarheid. "Dat is wel toepasselijk, ja", lacht de veelvoudig jeugdinternational, die belangrijk was voor Fortuna met twee assists. "Of ik moe ben? Een beetje. Ik heb denk ik heel veel sprints gemaakt, ben belangrijk geweest voor het team. Het is belangrijk dat we samenwerken."

Passlack vindt dat hij meer in huis heeft dan alleen zijn loopvermogen. "Ik kan ook voetballen, als ik alleen maar kon rennen zou ik hier niet zijn", glimlacht hij. "Ik ben hier ook om mijn voetballende vermogen te tonen. We willen de supporters vermaken met mooi voetbal, dat hebben we denk ik in de eerste helft ook laten zien. Mooi dat we met 4-2 gewonnen hebben."