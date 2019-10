Grote missers Luuk de Jong breken Sevilla op tegen Barcelona

Barcelona heeft zondagavond met ruime cijfers gewonnen van Sevilla. Door doelpunten van Luis Suárez, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé en Lionel Messi won het team van Ernesto Valverde met 4-0. Luuk de Jong kreeg voor het openingsdoelpunt van Suárez drie grote kansen, maar de spits kreeg de bal er niet in. Na rust liet hij ook een vierde grote kans onbenut, waarna zijn wedstrijd er na ruim een uur spelen op zat. Aan de kant van Barcelona maakte De Jong de negentig minuten vol.

Sevilla verscheen goed voor de dag in het Camp Nou en was in de openingsfase de bovenliggende partij. Luuk de Jong, die vanuit de basis mocht starten van trainer Julen Lopetegui, kreeg drie grote kansen, maar slaagde er niet in om te scoren. In de tiende minuut schoot hij van dichtbij op doel, maar Marc-André ter Stegen redde op fabelachtige wijze in de korte hoek. Niet lang daarna kreeg de Oranje-international opnieuw een grote kans. Vanuit een hoekschop kreeg hij de bal plots voor zijn voeten, waarna hij de bal net voorlangs het doel van Ter Stegen schoof. Ook even later was hij ongelukkig in de afronding. Vanuit een voorzet vanaf de rechterflank kopte De Jong over.

Waar De Jong namens Sevilla drie grote kansen onbenut liet, had Luis Suárez aan de overkant maar een kans nodig om te scoren. De Uruguayaan liep zich knap vrij en scoorde op fraaie wijze. Een voorzet vanaf de linkerflank werkte hij met een prachtige omhaal hard het doel in; doelman Tomás Vaclík was kansloos. Barcelona, waar Frenkie de Jong vanuit de basis startte en Sergio Busquets en Antoine Griezmann op de bank zaten, drukte door en maakte al snel de 2-0. Na een bekeken indraaiende voorzet van Arthur was het Arturo Vidal die scoorde. Het derde doelpunt van Barcelona liet vervolgens niet lang op zich wachten. Sevilla leed balverlies op het middenveld en zag hoe Ousmane Dembélé het strafschopgebied binnendrong. De Franse aanvaller was niet te stoppen en schoot raak in de verre hoek.

Sevilla deed voetballend weinig onder voor Barcelona en kreeg voldoende mogelijkheden om te scoren. De tweede helft was nog geen drie minuten oud toen De Jong opnieuw een honderd procent kans om zeep hielp. Na balverlies van Barça in de opbouw kwam de aanvaller oog in oog te staan met Ter Stegen en schoot hij de bal tegen de paal. De bal wilde er niet in voor De Jong, die 25 minuten voor tijd werd afgelost door Javier Hernández. Even daarvoor schonk Lionel Messi zichzelf een kans door drie man te passeren en in scoringspositie te komen, maar hij stuitte op doelman Vaclík. Terwijl de tijd wegtikte in het voordeel van Barcelona bracht Valverde met Busquets en Ivan Rakitic twee verse krachten binnen de lijnen. Laatstgenoemde is op een zijspoor beland sinds de komst van De Jong, maar zondagavond mocht hij nog twintig minuten meedoen tegen zijn oude club.

De thuisploeg gaf meerdere mogelijkheden weg, maar desondanks slaagde Sevilla er niet in om het net te laten bollen. Aan de andere kant van het veld lukte Barcelona dat wel. Met nog circa een kwartier op de klok tekende Messi voor zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Hij draaide een vrije trap op fraaie wijze in het doel. Het bleek het laatste wapenfeit van Barcelona, dat de wedstrijd met negen man eindigde. Vlak voor tijd haalde Ronald Araújo de doorgebroken Chicharito onderuit, waardoor hij met rood van het veld moest. Dembélé kwam protesteren en dat werd niet gewaardeerd door de scheidsrechter, die de Fransman van het veld stuurde met een directe rode kaart. Barcelona komt door de overwinning op vijftien punten en klimt naar de tweede plaats op de ranglijst. Koploper Real Madrid heeft twee punten meer. Later deze maand, op 26 oktober, staan de twee rivalen tegenover elkaar in het Camp Nou.