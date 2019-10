Domme actie wordt De Ligt niet fataal dankzij goudhaantje Higuaín

Juventus heeft zondagavond zijn belangrijkste concurrent in de Serie A, Internazionale, een gevoelige tik uitgedeeld. De ploeg van Maurizio Sarri behaalde op bezoek in Giuseppe Meazza een zwaarbevochten overwinning en neemt daardoor de koppositie over van Inter. Juve kwam al snel op voorsprong, maar door een knullige handsbal van Matthijs de Ligt werd die weggegeven. Gonzalo Higuaín redde la Vecchia Signora in de slotfase: 1-2.

Zoals gebruikelijk stonden de Nederlandse internationals Stefan de Vrij en De Ligt in de basis bij respectievelijk Inter en Juventus. Laatstgenoemde kwam het beste uit de startblokken, want al na vier minuten was het raak. Miralem Pjanic stuurde Dybala fraai weg, waarna de Argentijn met links de weifelende doelman Samir Handanovic verraste: 0-1. Enkele minuten later raakte Cristiano Ronaldo na een individuele actie de lat.

Inter gaf niet op en werd al snel beloond. De Ligt maakte op vrij onbegrijpelijke wijze hands na een voorzet van Nicolo Barella, waarna Lautaro Martínez vanaf elf meter voor de gelijkmaker tekende. Vlak voor rust leek Ronaldo Juventus opnieuw op voorsprong te zetten. Na een fraaie combinatie met Dybala schoot de Portugees raak, maar de treffer werd afgekeurd omdat Dybala net buitenspel stond.

Tien minuten na rust kreeg Dybala na een mooie een-twee een uitgelezen mogelijkheid, maar ditmaal stuitte de aanvaller op Handanovic. In de tachtigste minuut was het alsnog raak voor Juventus, dat scoorde met een prachtige teamgoal. Rodrigo Bentancur bereikte Gonzalo Higuaín, die doeltreffend uithaalde: 1-2. Aan de andere kant was Matías Vecino dicht bij de gelijkmaker, maar de inzet van de Uruguayaan werd knap gestopt door Wojciech Szczesny.