De Boer ziet ‘weergaloze’ uitblinker bij Ajax, maar heeft ook aandachtspunt

Ronald de Boer heeft zondagmiddag genoten van het spel van Hakim Ziyech bij Ajax. De hangende vleugelspits was met twee assists belangrijk voor zijn ploeg bij de overwinning tegen ADO Den Haag (0-2). Toch valt er volgens De Boer ook nog genoeg te verbeteren voor Ziyech.

"Ziyech was in de eerste helft echt weergaloos", zegt De Boer in Dit was het Weekend op FOX Sports. "De hele rechterkant eigenlijk, met Donny van de Beek en Sergiño Dest, dat liep echt gesmeerd. Ziyech was voor de goal al even pissig, hij nam echt het heft in handen. Hij was echt fantastisch, frivool, een genot om naar te kijken. Alleen ze verzuimden om gewoon de tweede en derde goal te maken."

De tweede helft vond De Boer Ziyech een stuk minder goed spelen. "In de tweede helft zat Ajax er echt niet lekker in. Dan vind ik zelf dat Ziyech ook zelfbewust moet worden: 'Ik moet niet steeds die killerpass willen geven.' Hij heeft in de tweede helft twee keer zoveel balverlies geleden als in de eerste. Dat hij risico neemt weten we allemaal, dat is prima, maar dat is gewoon te veel. Het stond ook maar 0-1, op een gegeven moment moet hij ook realiseren dat hij op balbezit moet spelen."

De Boer is ook over Ajax-verdediger Daley Blind erg positief. "Hij was echt fantastisch vandaag. Met alles wat hij deed: verdedigend, aanvallend, passes, voor de man komen. Niet alleen aan de bal goed, maar ook verdedigend fantastisch. Ook de meeste duels van alle spelers gewonnen, en meeste passes voorwaarts. Kunstgras vindt hij helemaal lekker volgens mij, hij heeft daar zoveel controle over de bal. Hij was echt heer en meester."