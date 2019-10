AZ en Willem II delen de punten na late misser van elf meter

AZ heeft zondagavond tegen Willem II na vier competitiezeges op rij weer eens punten laten liggen. De Alkmaarders kwamen in Tilburg via een strafschop nog wel op een 0-1 voorsprong, maar incasseerden alweer snel de gelijkmaker. In de tweede helft waren de beste kansen vervolgens voor Willem II, dat een paar minuten voor tijd zelfs een penalty mee kreeg. Doordat Vangelis Pavlidis hoog over schoot bleef het echter bij 1-1, waardoor de twee ploegen genoegen moesten nemen met een punt. AZ komt daardoor op gelijke hoogte met Vitesse, terwijl Willem II zich naast sc Heerenveen en Feyenoord op de tiende plek schaart.

Nadat het spel in de openingsfase heen en weer golfde kwam het eerste gevaar van de wedstrijd van de kant van AZ. Myron Boadu mocht met tien minuten op de klok met de bal aan de voet alleen op laatste man Jordens Peters af, maar de jonge aanvaller had te veel tijd nodig om echt gevaarlijk te worden. Nadat ook Willem II zich via Ché Nunnely in aanvallend opzicht had laten zien en Dani de Wit een grote kans om zeep had geholpen was het na ruim twintig minuten spelen raak voor de bezoekers.

Dries Saddiki gleed Boadu onderuit in het strafschopgebied, waarna Teun Koopmeiners aan mocht leggen vanaf zestien meter en onberispelijk raak schoot. Met een goede bal op Calvin Stengs kreeg Koopmeiners even later ook bijna een assist op zijn naam, maar hij zag hoe de aanvaller de bal over het doel van Timon Wellenreuther heen lepelde. Aan de overkant was het vlak daarop wel raak dankzij Mats Köhlert, die op aangeven van Marios Vrousai voor het eerst in 388 minuten Marco Bizot passeerde. Adrie Koster bracht vervolgens na de rust Mike Trésor Ndayishimiye in voor Vrousai en die keuze bleek goed uit te pakken.

De Tilburgers kregen meer greep op de wedstrijd en de invaller was tien minuten na zijn entree ook gevaarlijk uit een vrije trap. Met nog een halfuur te gaan mocht Ndayishimiye opnieuw aanleggen en zijn poging strandde ditmaal op de lat, terwijl de rebound van Pavlidis net geblokt kon worden door een tegenstander. De twee ploegen gingen zodoende met een gelijke stand de slotfase in en vijf minuten voor tijd viel toch nog bijna de beslissing.

Nadat AZ de bal niet weg kreeg vanuit een corner leverde een onbesuisde tackle van Owen Wijndal Willem II een strafschop op en Pavlidis ontfermde zich over het buitenkansje. De Griek mikte zijn inzet echter ruimschoots over het doel van Bizot, die een paar minuten later nogmaals goed wegkwam toen Nunnely in het zijnet schoot. De laatste kansen van de wedstrijd waren vervolgens aan de overkant voor Oussama Idrissi en Boadu, maar zij stuitten allebei op Wellenreuther. AZ moest de wedstrijd vervolgens nog met tien man uitspelen nadat Boadu zijn tweede gele kaart kreeg wegens commentaar op de leiding na een vermeende overtreding in de zestien.