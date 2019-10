Atlético Madrid loopt schade op in Estadio Nuevo José Zorrilla

Atlético Madrid is er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Real Valladolid. Het gebrek aan scorend vermogen brak de Spaanse topclub op in het Estadio Nuevo José Zorrilla. Het puntverlies is een fikse tegenvaller voor de ploeg van trainer Diego Simeone, want bij een overwinning was Atléti koploper Real Madrid tot op een punt genaderd.

Atlético komt dit seizoen moeizaam tot scoren in LaLiga; in de eerste zeven wedstrijden scoorden los Colchoneros slechts zeven keer. Het team van Simeone had goede hoop dat er gewonnen zou worden van Real Valladolid, want de laatste acht onderlinge ontmoetingen werden winnend afgesloten. De bezoekers ontsnapten zondag na ruim een half uur spelen aan een achterstand. Thomas Partey beging een overtreding op Sandro Ramírez in het strafschopgebied en na ingrijpen van VAR ging de bal op de stip. Sandro nam zelf plaats achter de bal, maar schoot de bal over het doel van Jan Oblak.

Waar de eerste helft weinig kansen kende, kwam het duel na de thee goed los. Álvaro Morata was er tien minuten na rust dichtbij, maar zijn inzet werd met het hoofd van doelman Jordi Masip gekeerd. Real Valladolid beet van zich af en was even later dicht bij de 1-0, maar een kopbal van Sandro ging maar net naast. In de slotfase had Angel Correa de winnende op zijn schoen. Vanuit de volley schoot hij de bal tegen de paal. Daarna waren de beste mogelijkheden nog voor de thuisploeg, maar gescoord werd er niet.