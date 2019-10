Doelpunt van Wout Weghorst voert VfL Wolfsburg naar tweede plek

VfL Wolfsburg blijft ongeslagen in de Bundesliga. Die Wölfe waren zondagmiddag dankzij een goal van Wout Weghorst met 1-0 te sterk voor Union Berlin en boekten daarmee hun vierde overwinning in zeven wedstrijden. De ploeg van trainer Oliver Glasner profiteerde bovendien optimaal van het puntverlies dat concurrenten als Bayern München, RB Leipzig, Schalke 04 en Bayer Leverkusen eerder deze speelronde leden en neemt nu de tweede plek in de Bundesliga, op een punt van koploper Borussia Mönchengladbach, over.

Wolfsburg kreeg in de eerste helft al een aantal kansen, maar onder meer Maximilian Arnold en William slaagden er niet in om het net te laten bollen. Na de rust leek een overtreding van Marvin Friedrich vervolgens tot een penalty te leiden. Scheidsrechter Bastian Dankert besloot na raadpleging van de VAR echter anders en trok zijn beslissing weer in. De thuisploeg kon twintig minuten voor tijd echter toch nog juichen toen Josip Brekalo Weghorst lanceerde en de spits oog in oog met doelman Rafal Gikiewicz ijzig kalm bleef. Landgenoot Jeffrey Bruma maakte aan de kant van Wolfsburg overigens eveneens de negentig minuten vol.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Borussia Mönchengladbach 7 5 1 1 9 16 2 VfL Wolfsburg 7 4 3 0 6 15 3 Bayern München 7 4 2 1 12 14 4 RB Leipzig 7 4 2 1 8 14 5 SC Freiburg 7 4 2 1 8 14 6 Schalke 04 7 4 2 1 7 14 7 Bayer Leverkusen 7 4 2 1 4 14 8 Borussia Dortmund 7 3 3 1 8 12 9 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 1 10 10 Hertha BSC 7 3 1 3 0 10 11 TSG Hoffenheim 7 2 2 3 -5 8 12 Werder Bremen 6 2 1 3 -4 7 13 FSV Mainz 05 7 2 0 5 -10 6 14 FC Augsburg 7 1 2 4 -11 5 15 Fortuna Düsseldorf 7 1 1 5 -5 4 16 1. FC union Berlin 7 1 1 5 -7 4 17 1. FC Köln 7 1 1 5 -11 4 18 SC Paderborn 07 7 0 1 6 -10 1