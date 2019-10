Manchester City verliest en kijkt tegen forse achterstand aan

Manchester City is er zondagmiddag niet in geslaagd om in het spoor van koploper Liverpool te blijven. De regerend landskampioen verloor in eigen huis verrassend met 0-2 van Wolverhampton Wanderers en heeft nu acht punten minder dan the Reds, die hun eerste acht wedstrijden van het seizoen allemaal wisten te winnen. Nummer drie Arsenal verkleinde het gat met Manchester City tegelijkertijd tot een punt door een overwinning op AFC Bournemouth, terwijl Chelsea met ruime cijfers te sterk was voor Southampton.

Manchester City - Wolverhampton Wanderers 0-2

Manchester City zag Liverpool zaterdag op het nippertje van Leicester City winnen en de boodschap tegen Wolverhampton was dan ook duidelijk. Hoewel het balbezit in de eerste helft voor het merendeel voor de thuisploeg was, waren het de bezoekers die voor rust de grootste kansen kregen. Doordat Patrick Cutrone en Raúl Jiménez echter nalieten om hiervan te profiteren, werd er met een gelijke stand gerust. Na de onderbreking lieten ook the Citizens zich wat meer gelden in aanvallend opzicht. David Silva knalde met nog een dikke twintig minuten te gaan een vrije trap op de lat en de Spanjaard mikte even later net over het doel van Rui Patrício.

Even later was ook Bernardo Silva dicht bij de openingstreffer, maar zijn poging strandde ongelukkig op het been van een ploeggenoot. Wolverhampton hield zich in aanvallend opzicht relatief rustig in de tweede helft tot het aanbreken van de laatste tien minuten. Balverlies van City leidde ertoe dat Jiménez kon opstomen en de Mexicaan ontweek handig een tackle van Nicolás Otamendi. De aanvaller had daarna het overzicht om de helemaal vrijstaande Adama Traoré te bedienen en diens inzet liet Éderson kansloos. In de blessuretijd ging het vervolgens nog een keer mis in de omschakeling toen Rodri de bal verloor, Jiménez Traoré wegstuurde en de Spanjaard voor zijn tweede treffer van de middag tekende.

Arsenal - Bournemouth 1-0

Arsenal heeft zondagmiddag geen fout gemaakt tegen Bournemouth. Voor eigen publiek waren the Gunners met 1-0 te sterk voor de ploeg van manager Eddie Howe door een doelpunt van David Luiz. De bezoekers uit Bournemouth kwamen al vroeg op achterstand in het Emirates Stadium. Het was David Luiz die zijn eerste doelpunt in dienst van Arsenal maken en dat deed hij op aangeven van Nicolas Pépé. De recordaankoop van Arsenal legde de bal vanuit een hoekschop op het hoofd van de Braziliaanse verdediger, die doelman Aaron Ramsdale kansloos liet. Bournemouth ontsnapte vervolgens na 23 minuten spelen toen scheidsrechter Martin Atkinson Arsenal geen strafschop toekende. Diego Rico vloerde Pépé in het strafschopgebied, maar na het bestuderen van de beelden langs de lijn besloot de arbiter de bal niet op de stip te leggen.

Arsenal slaagde er na rust niet in om de voorsprong uit te breiden, waardoor Bournemouth hoop hield op een goed resultaat. Waar Emery Gabriel Martinelli met een invalbeurt zijn Premier League-debuut gunde, kwam aan de kant van Bournemouth Arnaut Danjuma Groeneveld binnen de lijnen. Met zijn snelheid hoopte Howe vanuit de counter gevaarlijk te worden. De Oranje-international liet zich gelden in de slotfase, maar wist niet te scoren. Zodoende keert de ploeg van Howe puntloos huiswaarts en gaat Arsenal met een goed gevoel de interlandperiode in. Door de overwinning komt de club uit Londen op vijftien punten en klimt het naar de derde plaats op de ranglijst van de Premier League.

Southampton - Chelsea 1-4

Chelsea begon overtuigend aan het duel op St. Mary’s en de bezoekers hadden niet lang nodig om op voorsprong te komen. Met een dik kwartier op de klok stuurde Callum Hudson-Odoi Tammy Abraham weg en de spits wipte de bal daarna over Angus Gunn heen voor de openingstreffer. Een paar minuten later was het opnieuw raak na een steekballetje van Willian op Mason Mount, die overtuigend de 0-2 binnen knalde. Southampton deed vervolgens iets terug via Danny Ings, maar een uithaal van N’Golo Kanté bracht de marge vijf minuten voor rust weer op drie doelpunten. In de tweede helft leek er niet meer gescoord te worden na gemiste kansen door Hudson-Odoi en Danny Ings, maar vlak voor tijd stelde invaller Christian Pulisic de eveneens ingevallen Michy Batshuayi nog in staat om de 1-4 op het scorebord te zetten.