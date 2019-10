Feyenoord na vernedering in Limburg weer met twee benen op de grond

Drie dagen na de feestelijke avond tegen FC Porto (2-0), en een week na de 5-1 zege op FC Twente, staat Feyenoord weer met beide benen op de grond. De Rotterdammers lieten zich zondagmiddag vernederen door Fortuna Sittard, dat de allereerste zege boekte van het nieuwe seizoen: 4-2. Feyenoord heeft maar dertien punten verzameld uit de eerste negen duels en staat voorlopig op een negende plek. Fortuna blijft zeventiende, maar komt op gelijke hoogte met nummer zestien ADO Den Haag.

Het ‘schaam je kapot’ daalde na een uur spelen neer vanuit het uitvak in Sittard. Er was eigenlijk geen enkel lichtpunt voor Feyenoord, dat na 46 minuten al vier doelpunten had geïncasseerd. Sinds 7 oktober 1973, in een wedstrijd tegen De Graafschap, was dat niet meer zo snel gebeurd in een duel in de Eredivisie. De vechtlust die Feyenoord donderdag nog aan de dag legde tegen FC Porto, was in geen velden of wegen te bekennen. Tegelijkertijd steeg Fortuna boven zichzelf uit. Het elftal van trainer Sjors Ultee hield Feyenoord in bedwang en was zelf bijzonder scherp in de tegenaanval.

In de tweede minuut ging het voor het eerst mis bij Feyenoord. Aan de achterlijn liet Edgar Ié zich aftroeven door Bassala Sambou, die de bal verlengde richting Felix Passlack. Met een behendig hakje stelde Passlack ploeggenoot Amadou Ciss in staat om de score te openen. Fortuna oogde gretiger dan Feyenoord, al lieten beide ploegen zich gelden met een schot van afstand: Mark Diemers en Sam Larsson dwongen respectievelijk Kenneth Vermeer en Alexei Koselev tot een redding. Larsson schoot kort daarna net langs het doel van de thuisploeg. Feyenoord zette aan en kwam op 1-1.

De ploeg van Jaap Stam had daarbij het nodige geluk: een afstandsschot van Ridgeciano Haps werd door Clint Essers van richting veranderd, waardoor Koselev kansloos was. Verrassend genoeg scoorde Fortuna voor de pauze echter nog tweemaal. Passlack bracht de bal voor bij Ciss, die Eric Botteghin aftroefde en Fortuna weer op voorsprong zette. Kort voor de rust kreeg Cian Harries de bal wat gelukkig voor zijn voeten en verschalkte hij Vermeer. Mocht Stam in de kleedkamer een donderspeech hebben gegeven, dan sorteerde die in ieder geval niet het gewenste effect.

Meteen na de onderbreking kwam Fortuna immers zelfs op 4-1. Uit een voorzet van Diemers knikte Sambou raak. Feyenoord kwam er in de twintig minuten daarna helemaal niet aan te pas, maar wist de marge halverwege de tweede helft toch terug te brengen tot twee. Koselev liet een poging van invaller Nicolai Jörgensen los, waarna de rebound een prooi was voor Steven Berghuis. Omdat Sambou aan de overzijde faalde tegenover Vermeer, bleef Feyenoord in de wedstrijd. Negen minuten voor tijd kopte Luis Sinisterra op de paal en kreeg Leroy Fer zijn voet vlak voor een open doel niet goed tegen de bal, waardoor Fortuna een voorsprong van twee goals over de streep trok.