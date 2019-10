Feyenoord wordt ontmanteld; Tapia heeft ‘schijt’ aan mededeling Landzaat

Feyenoord maakt vooralsnog een beroerde indruk in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Bij rust leidden de Limburgers met 3-1, dankzij twee goals van Amadou Ciss en een treffer van Cian Harries; kort na de pauze maakte Bassala Sambou er zelfs 4-1 van. De analisten van FOX Sports schrikken van het spel van de Rotterdammers.

“Slap. Gewoon een slap begin van Feyenoord”, oordeelt John de Wolf bij het zien van de beelden van de 1-0. Edgar Ié liet zich aftroeven aan de achterlijn en uiteindelijk stond doelpuntmaker Ciss vrij in het strafschopgebied. Volgens Kees Kwakman moet Feyenoord de bal 'sneller van kant naar kant' laten gaan. “Fortuna laat Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp vrij. Dan moet je als Feyenoord continu de andere kant opzoeken.”

Presentatrice Hélene Hendriks zag irritatie bij Haps, die het enige Rotterdamse doelpunt maakte. “Dat is ook logisch”, aldus Kwakman. “Haps is een van de weinige spelers die wel gas geeft. Dat gaat niet altijd goed, maar als je aan de andere kant Karsdorp ziet... Die denkt dat hij een uurtje in de zaal aan het ballen is. Wat ze laten zien, is schandalig.”

Bij de 2-1 was Renato Tapia, tot ongenoegen van de analisten, nergens te bekennen: de middenvelder wilde volgens Kwakman steeds de bal achterin ophalen, waardoor er gaten ontstonden op het middenveld. "Net voordat de goal valt, staat Denny Landzaat (assistent-trainer, red.) aan de zijlijn en zegt hij dat Tapia naar het middenveld moet", merkt De Wolf op. "Nou, die heeft er op zijn Rotterdams gezegd gewoon schijt aan en luistert niet. Twee seconden later ligt die bal erin."