Nieuwe koploper in de Bundesliga na wervelwind in dertien minuten

Borussia Mönchengladbach sluit de zevende speelronde af als koploper van de Bundesliga. Een 5-1 overwinning op FC Augsburg betekende zondag de vierde zege op rij voor die Fohlen, die inmiddels zestien punten hebben verzameld. Een vijftal clubs staat op veertien punten, terwijl VfL Wolfsburg er twaalf heeft en nog in actie komt tegen Union Berlin.

Mönchengladbach bleek vastberaden om de koppositie over te nemen. De ploeg van Marco Rose walste in de openingsfase over Augsburg heen: binnen dertien minuten stond het al 3-0. In de tweede minuut wervelde Marcus Thuram aan de linkerflank langs zijn bewaker en vond hij Denis Zakaria, die de score opende. Daarna volgde een dubbelslag van Patrick Hermann, die beide keren in stelling werd gebracht door Alassane Pléa.

De Fransman zorgde zes minuten voor de pauze zelf voor de 4-0, al kreeg hij de nodige hulp van doelman Tomás Koubek van Augsburg. Felix Uduokhai speelde de bal terug op Koubek, die door de druk van Mönchengladbach in paniek leek te raken en volledig over het leer heen maaide. Pléa profiteerde dankbaar: 4-0. In het tweede bedrijf deed Florian Niederlechner nog wat terug namens Augsburg, maar invaller Breel Embolo bepaalde de eindstand op 5-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Borussia Mönchengladbach 7 5 1 1 9 16 2 Bayern München 7 4 2 1 12 14 3 RB Leipzig 7 4 2 1 8 14 4 SC Freiburg 7 4 2 1 8 14 5 Schalke 04 7 4 2 1 7 14 6 Bayer Leverkusen 7 4 2 1 4 14 7 Borussia Dortmund 7 3 3 1 8 12 8 VfL Wolfsburg 6 3 3 0 5 12 9 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 1 10 10 Hertha BSC 7 3 1 3 0 10 11 TSG Hoffenheim 7 2 2 3 -5 8 12 Werder Bremen 6 2 1 3 -4 7 13 FSV Mainz 05 7 2 0 5 -10 6 14 FC Augsburg 7 1 2 4 -11 5 15 Fortuna Düsseldorf 7 1 1 5 -5 4 16 1. FC union Berlin 6 1 1 4 -6 4 17 1. FC Köln 7 1 1 5 -11 4 18 SC Paderborn 07 7 0 1 6 -10 1