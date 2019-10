Maduro geniet bij ADO - Ajax: ‘Met snelheid zou hij absolute wereldtop zijn’

Daley Blind kan terugkijken op een sterk optreden voor Ajax in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Met name in de tweede helft, toen veel van zijn ploeggenoten een stuk minder scherp voor de dag kwamen, was de verdediger met zijn rust en balbehandeling een verademing in de ploeg van Erik ten Hag. Na afloop van de 0-2 overwinning krijgt Blind complimenten van analisten Hedwiges Maduro en Ali Boussaboun van FOX Sports.

Volgens Maduro wordt de techniek van Blind nog weleens onderschat. De Ajacied durft middenvelders en spitsen uit te spelen, zo merkt Maduro op. "Aan de bal is hij heel sterk. Hij ziet het altijd wat sneller dan de meeste spelers. Dat maakt hem extra goed." Het 'enige' probleem van Blind is volgens de oud-speler dat hij 'niet de snelste' is. "Als hij ook nog de snelheid zou hebben, zou hij absolute wereldtop zijn. In mijn ogen kan hij het hoge niveau aan. Het is een heel slimme speler, die heel goed kan voetballen met de bal."

"Hij heeft ook een functionele techniek", vult Boussabon aan. "Dat bepaalt of je rust hebt, ja of nee. Als je de bal niet goed aanneemt, dan krijg je een man op je nek." De aanname van Blind is daarentegen zo goed, aldus Boussabon, dat hij de bal meteen goed voor zich heeft. "Daardoor kan hij gelijk de keuze maken. Hij wacht vaak heel lang tot het laatste moment om te kijken wat zijn tegenstander doet."

"Het ziet er gemakkelijk uit, maar hij durft ook de spits uit te spelen of een middenvelder uit te kappen", herhaalt Maduro. "Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar daardoor komt er wel weer een andere speler vrij." Volgens de voormalig middenvelder zetten spitsen niet eens meer druk op Blind, omdat ze door hem worden uitgekapt. "Dus dan gaan ze wat meer voor hem staan, maar dan heeft hij weer een inspeelpass. Dat is zijn grote kwaliteit. Hij doet dat heel goed."