Ten Hag: ‘Niet onbelangrijk in het voetbal, daar moeten we wel aan werken’

Ajax speelde zondagmiddag zijn laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking en de Amsterdammers sloten ‘blok twee’ van het seizoen uiteindelijk af met een 0-2 overwinning. Die eindstand kwam pas laat op het scorebord te staan, aangezien Ajax na de openingstreffer in de eerste helft naliet om ook de tweede te maken. Trainer Erik ten Hag is na afloop van het duel dan ook niet helemaal tevreden over het optreden van zijn ploeg.

“Een goede, zakelijke overwinning zonder heel frivool te spelen, al zag ik in de eerste helft wel een paar hele mooie aanvallen”, reageert hij na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. “We moeten natuurlijk wel veel meer goals maken, in de eerste helft moet het verschil minimaal drie zijn. Dat is wel een puntje waar we aan moeten werken, want dat is niet onbelangrijk in het voetbal.”

Ten Hag geeft aan wel blij te zijn dat de eerste goede kans ook meteen raak was: “Want daar wordt een wedstrijd vele malen makkelijker van. Als je het nog makkelijker wil hebben moet je die tweede ook meteen maken en die kansen hebben we zeker gecreëerd in de eerste helft.” Als voorbeeld wordt een moment in de eerste helft aangehaald waarbij Milan van Ewijk de bal verspeelde en Quincy Promes, Hakim Ziyech en Dusan Tadic richting het doel konden.

Promes gaf daarop de bal af aan Ziyech, die er echter niet in slaagde om doelman Luuk Koopmans te passeren: “Het is goed dat ze elkaar daar de bal gunnen, dat zit echt in het team. In deze situatie was het misschien beter geweest om zelf te schieten, ik heb het niet teruggezien. Maar ik vind het mooi dat ze het elkaar gunnen”, vertelt Ten Hag daarover. De trainer is wel van mening dat zijn ploeg in de tweede helft wat terugviel: “De wedstrijd zit op slot, zowel ADO als wij creëren niets meer. Dat kunnen wij beter, dat moeten we beter uitvoetballen, dan moeten we langer aan de bal zijn.”