Mohamed Ihattaren niet in wedstrijdselectie PSV wegens overlijden vader

De vader van Mohamed Ihattaren overleed zondagochtend aan de gevolgen van kanker en de middenvelder ontbreekt daarom in de selectie van PSV voor de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo van zondagmiddag, zo meldt PSV via de officiële kanalen. Voorafgaand aan het thuisduel van PSV met VVV in het Philips Stadion zal er bovendien een minuut stilte in acht worden genomen. De wedstrijd begint om 16.45 uur.

De plek van Ihattaren op het middenveld wordt overgenomen door Steven Bergwijn, die als nummer tien gaat spelen. Voorin heeft Ritsu Doan opnieuw een basisplaats, terwijl ook Donyell Malen en Bruma aan de aftrap verschijnen. De geblesseerde Jeroen Zoet wordt in het doel opnieuw vervangen door Robbin Ruiter en ook op het middenveld voert Mark van Bommel een wijziging door ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Rosenborg BK. Érick Gutiérrez begint namelijk in de basis op de plek van Jorrit Hendrix.

Op de reservebank keert met Gastón Pereiro een speler terug die de afgelopen weken aan de kant heeft gestaan wegens blessureleed. De Uruguayaan krijgt overigens gezelschap van onder meer Ibrahim Afellay en Toni Lato, die de afgelopen wedstrijden eveneens ontbraken.

PSV zag Ajax eerder op de middag al met 0-2 winnen van ADO Den Haag en weet daarom dat alleen een overwinning op VVV zal voldoen om weer op gelijke hoogte te komen. De Limburgers beginnen het duel als de nummer dertien van de Eredivisie en kunnen in het geval van een zege over FC Groningen heen wippen. Zij zouden dan op gelijke hoogte komen met FC Twente en Willem II.

Opstelling PSV: Ruiter; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Doan, Malen Bruma

Opstelling VVV-Venlo: n.n.b.