Maduro: ‘Dan moet iemand opstaan bij Ajax en dat doet hij dan ook’

Ajax kende zondagmiddag een stroeve start in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, tot ergernis van Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder liet duidelijk merken aan zijn ploeggenoten dat er meer arbeid moest worden verricht om tot een goed resultaat te komen. Analist Hedwiges Maduro is onder de indruk van de leiderschapskwaliteiten van Ziyech.

"Ziyech werd echt boos en dat kregen zijn ploeggenoten ook te horen", stelt Maduro in de rust van het duel in het Cars Jean Stadion bij FOX Sports. "Het is een soort hardheid die ik graag zie bij Ziyech. Hij laat zien belangrijk te zijn voor Ajax. Wedstrijden na een Champions League-duel (tegen Valencia, red.) zijn altijd lastig om te spelen. Dan moet iemand opstaat en dat doet hij dan ook."

Collega-analist Ali Boussaboun is het roerend eens met Maduro. "Met een prachtige actie zet Ziyech Klaas-Jan Huntelaar alleen voor de goal." Huntelaar tekende vervolgens voor de 0-1 van Ajax. Boussaboun zag Michiel Kramer een grote kans op de gelijkmaker voor ADO missen. "Hij doet alles goed, maar de afwerking moet echt beter. Het is namelijk een honderd procent kans." Maduro is lovend over de redding van André Onana. "Hij is echt in bloedvorm en houdt Ajax met deze geweldige redding in leven."