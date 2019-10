Dortmund zag sterspeler spoorslags vertrekken: ‘Drie dagen niet bereikbaar’

De transfer van Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund naar Barcelona in 2017 had nogal wat voeten in de aarde. Volgens Massimo Mariotti, destijds als vertaler verbonden aan BVB, verliet Dembélé Dortmund twee jaar geleden als een dief in de nacht om de overgang naar de Catalaanse grootmacht te realiseren. Barcelona legde uiteindelijk 105 miljoen euro neer voor de Franse aanvaller.

"Iedereen vroeg aan mij waar Ousmane was gebleven", blikt Mariotti met Goal terug op de transfersaga rondom Dembélé. "Ik moest het antwoord echter schuldig blijven. Ik probeerde met hem en zijn neef in contact te komen, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Ze waren allebei drie dagen lang onbereikbaar. Ik had al het vermoeden dat hij (Dembélé, red.) Dortmund had verlaten, dus ging ik bij zijn huis kijken. Daar kwam ik erachter dat hij samen met zijn moeder naar Frankrijk was vertrokken."

Lucien Favre legt uit waarom Jadon Sancho geen basisplaats had bij Borussia Dortmund

"Ousmane was echt spoorslags vertrokken en ik was de enige die later nog contact met hem heeft gehad", vervolgt Mariotti zijn relaas. "Ik zei toen dat hij terug moest komen om de hele situatie te bespreken en dat hij zich professioneel moest opstellen ten opzichte van Dortmund. Maar helaas was het daar al te laat voor." Volgens de ex-medewerker van de Duitse topclub kende Dembélé destijds een complexe thuissituatie. "Hij was nooit alleen, want zijn neef en beste vriend woonden bij hem in. En zijn moeder kwam ook om de haverklap langs."

Mariotti maakte zich toentertijd regelmatig zorgen over Dembélé, al ondervond de aanvaller zelf weinig stress in zijn periode bij Dortmund. "Hij zei altijd: 'Massimo zorgt er wel voor'. Toenmalig trainer Thomas Tuchel praatte ook dagelijks met hem en kwam daarnaast met videoanalyses op de proppen. Tuchel zei altijd tegen mij: 'Massimo, we hebben hem nodig, hij is zo getalenteerd. Zorg alsjeblieft goed voor hem'. Zijn levensstijl stond op topniveau presteren bij Dortmund niet in de weg." Dembélé, bezig aan zijn derde jaar bij Barcelona, speelde uiteindelijk slechts een seizoen in het shirt van Dortmund.