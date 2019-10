Bruggink herinnert worstelende PSV'er aan uitspraak Van Nistelrooij

Er is bij PSV de laatste tijd veel te doen om Donyell Malen, die aan de lopende band scoort voor het elftal van trainer Mark van Bommel. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar Mohamed Ihattaren, die de beslissing om voor Oranje of Marokko te kiezen voor zich uit heeft geschoven vanwege zijn zieke vader. Analist Arnold Bruggink is in dat kader bang dat Steven Bergwijn ondergesneeuwd raakt bij PSV en de oud-aanvaller roept de Oranje-international dan ook op om meer van zich af te bijten.

"Bergwijn speelt meer in dienst van andere spelers nu", stelt Bruggink in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Ook omdat hij aan Van Bommel heeft gevraagd om hem weer aan de zijkant te laten spelen. Maar wat een beetje opvalt bij Bergwijn is dat hij te weinig aanwezig is. Hij heeft een goal en vijf assists. Die assists zijn natuurlijk fantastisch, maar hij moet ook zelf weer op zoek naar doelpunten. Ruud Van Nistelrooij zegt altijd: 'Je moet als spits altijd op zoek naar het gevaar'."

"Ik denk dat Bergwijn weer heel erg op zoek moet naar het gevaar", vervolgt Bruggink zijn analyse over de PSV-aanvaller, die in de optiek van de analist veel dichter bij het doel van de tegenstander moet verschijnen. "Wil je doelpunten maken, dan moet het op die plek gebeuren. Bergwijn moet zelf weer zo eager zijn om te zeggen: 'Donyell Malen doet het leuk, maar ik ben ook een speler die doelpunten kan maken'. Dan moet je dus een manier vinden waarin iedereen kan renderen. En nu stelt Bergwijn, wat heel goed is, zich in dienst van de rest op."

"Bergwijn heeft dat in zijn spel, dus hij zal er ook weer naar toe moeten dat hij veertien doelpunten gaat maken dit seizoen", voegt Bruggink daaraan toe. Hans Kraay jr. vindt het sterk van Bergwijn dat hij er bij Van Bommel op heeft aangedrongen om hem weer vleugelaanvaller te maken. "Laat hem op zijn favoriete 'plekkie' spelen, met z’n rechterbeen aan de linkerkant. Op die positie gaat hij gewoon veel meer goals maken."