Sjaak Swart kraakt Mark van Bommel in nasleep van PSV - Ajax

Sjaak Swart is niet bepaald onder de indruk van de trainerskwaliteiten van Mark van Bommel. De clubicoon van Ajax had graag gezien dat PSV onlangs vol op de aanval had gespeeld in de topper tegen titelconcurrent Ajax (1-1), maar in de optiek van Swart maakt Van Bommel niet optimaal gebruik van de aanvallende kwaliteiten van de huidige nummer twee in de Eredivisie.

"Als koploper moet je het toch laten zien in een thuiswedstrijd tegen Ajax", stelt Swart zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Maar onder Van Bommel speelt PSV veel te behoudend. Je moet dan toch zeggen: 'We gaan Ajax aanpakken vandaag'. Maar dat gebeurt dan niet." PSV kwam tegen Ajax in de slotfase op gelijke hoogte door een treffer van Donyell Malen. Swart ziet een groot verschil tussen het PSV van vroeger en anno 2019. "Vroeger speelden ze veel aanvallender."

Analist Arnold Bruggink, tevens oud-speler van PSV, is milder in zijn oordeel over het elftal van Van Bommel. "Met Mohamed Ihattaren op 'tien' is de puzzel bij PSV wel in elkaar gevallen. Het is verder opmerkelijk dat Ritsu Doan nu al een basisplaats heeft. Hij is zich veel bewuster van wat hij allemaal op het veld doet dan Armindo Bruma, die er waarschijnlijk uitgaat." PSV krijgt zondagmiddag bezoek van VVV-Venlo, terwijl Ajax een uitwedstrijd speelt tegen ADO Den Haag.