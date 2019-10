Erik ten Hag zet David Neres na drie opeenvolgende basisplaatsen op de bank

Ajax begint zondagmiddag met Klaas-Jan Huntelaar in de basis in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De spits begint voor het eerst sinds 14 september (4-1 tegen sc Heerenveen) weer aan de aftrap in een officiële wedstrijd. Het duel tussen ADO en Ajax begint om 12.15 uur in het Cars Jeans Stadion.

Dinsdagavond, in de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) in de Champions League, koos Ten Hag voor een blok met Edson Álvarez en Lisandro Martínez op het middenveld. In de Eredivisie opteert hij echter voor een wat aanvallender middenrif, met Quincy Promes als nummer tien. Donny van de Beek vertolkt waarschijnlijk een meer controlerende rol dan hij deed in Spanje.

David Neres is het kind van de rekening van de rentree van Huntelaar. De Braziliaanse buitenspeler had een basisplaats in de laatste drie competitiewedstrijden, maar begint nu op de bank. Overigens zijn er geen supporters van Ajax aanwezig in Den Haag, zoals al dertien jaar het geval is, en heeft de clubleiding besloten het duel te boycotten uit solidariteit met de fans.

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Malone, Immers, Bakker; Summerville, Kramer, Goossens

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez; Ziyech, Promes, Tadic; Huntelaar