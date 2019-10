Ajax denkt aan ‘El Patriarca’: ‘Het ligt niet aan mij, de voorzitter bepaalt’

Luis Abram is een van de defensieve doelwitten van Ajax, zo verzekeren media in Argentinië en Peru. De 23-jarige verdediger staat onder contract bij Vélez Sarsfield, dat twee jaar geleden zakendeed met het Peruviaanse Sporting Cristal. Abram, die ongeveer zeven miljoen euro zou moeten kosten, was afgelopen zomer een van de revelaties van het toernooi om de Copa América.

Voor zover bekend heeft Ajax alleen oriënterende belangstelling in de Peruviaan; de verrichtingen van de verdediger in nationaal en internationaal verband worden nauwlettend in de gaten gehouden, net als bij zoveel andere voetballers. De positieve ontwikkeling van Abram heeft echter ook gevolgen voor zijn prijskaartje en dat kan een reden zijn om op een bepaald tijdstip eerder toe te slaan dan de bedoeling is, afhankelijk van eventuele mutaties in de selectie.

“Zolang ik trainer van Vélez ben, zal ik alles eraan doen om ervoor te zorgen dat hij blijft”, verzekert trainer Gabriel Heinze. “Maar het ligt niet aan mij. De voorzitter bepaalt. Wij moeten ervoor zorgen dat hij zich blijft ontwikkelen.” Abram, die El Patriarca als bijnaam heeft, heeft als voordeel dat hij zowel centraal achterin als linksback kan spelen. “Hij speelt op mijn voormalige positie. Ik geef hem altijd raad”, erkent de oud-speler van Manchester United en Real Madrid.

“Luis had moeite om aan te klampen aan het ritme in Argentinië, maar nu is er geen houden meer aan.” Abram is een vaste waarde in de selectie van bondscoach Ricardo Gareca, ook al ontbrak hij op het WK van vorig jaar in Rusland. Samen met Carlos Zambrano vormde hij op de Copa América een sterk centraal verdedigingsduo en had hij een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale, waarin Brazilië uiteindelijk met 3-1 te sterk was.