‘Matthijs de Ligt moet zich immuun maken voor alle kritieken’

Matthijs de Ligt staat zondagavond voor zijn tweede topper in de Serie A. De verdediger van Juventus kende eind augustus geen al te beste vuurdoop in het thuisduel met Napoli (4-3) en hoopt dat het in de uitwedstrijd tegen Internazionale, dat nog zonder puntverlies is na zes speeldagen, een stuk beter gaat. In onderstaande video praat David Endt over de Oranje-international en andere landgenoten in de Italiaanse competitie.