Zeventienjarige klopt aan de deur bij Feyenoord: ‘Geef hem een echte kans’

Naoufal Bannis maakte in de zomer indruk in de voorbereiding van Feyenoord op het nieuwe seizoen. De zeventienjarige spits maakt deel uit van de A-selectie van Jaap Stam, maar het ontbreekt vooralsnog aan wedstrijdritme. Bannis mocht tot dusver in zes officiële duels als invaller binnen de lijnen komen; in totaal goed voor negentig minuten.

“Naoufal is een sterke persoonlijkheid. Hij weet precies wat hij wil en wat hij daarvoor moet doen en laten”, verzekert bondscoach Peter van der Veen van Nederland Onder-17 in gesprek met de NOS. “Een eigenzinnige jongen, met een enorme drive. Durft naar mij toe te komen als hij er een keer naast staat. Dan wil hij uitleg. Dat tekent hem ook. Een toptalent.”

Dennis van Eersel, sportverslaggever van RTV Rijnmond, snapt aan de ene kant dat Bannis niet meteen een echte kans van Stam krijgt. “Hij heeft Nicolai Jörgensen voor zich en Jaap Stam kiest bij absentie van hem nu liever voor een buitenspeler als Luis Sinisterra in de punt van de aanval. Geef Bannis een keer een echte kans. Nu blijft het veelal beperkt tot korte invalbeurten.”

“Iedereen ziet wel de potentie van deze jongen. Fysiek moet Bannis nog wel stappen maken, maar je ziet bijvoorbeeld zijn klasse terug in zijn loopacties.” Van der Veen erkent de fysieke achterstand van Bannis. “Tegen AZ kreeg Naoufal op de achterlijn een flinke duw van Ron Vlaar. Dan is het echt de man tegen het jongetje. Hij zal het krachthonk in moeten, zonder zijn snelheid te verliezen.”

Van der Veen denkt dat de huidige situatie van Bannis bij Feyenoord niet een probleem is. “Hij traint elke dag met de besten. Daar wordt hij ook beter van. Ik maak mij geen zorgen. Feyenoord vult dat echt wel prima in.” Van Eersel hoopt in ieder geval niet op een 'Dylan Vente-scenario'. “Zeker volgend seizoen zal hij meer minuten moeten gaan maken. Anders is het verstandig om elders te kijken.”