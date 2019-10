Tranendal bij reserve Javi Martinez op bank Bayern zorgt voor speculatie

Het zijn niet de makkelijkste maanden voor Javi Martinez bij Bayern München. De verdediger annex middenvelder werd zaterdag voorafgaand aan het thuisduel met TSG Hoffenheim (1-2 nederlaag) gefotografeerd toen hij huilend op de bank zat. Assistent-trainer Hansi Flick probeerde de Spanjaard te troosten. De opvallende beelden zorgden tijdens en na het duel voor de nodige speculatie rondom de toekomst van de 31-jarige ex-speler van Athletic Club.

Duitse media gaan ervan uit dat Martinez teleurgesteld was over het feit dat hij wederom niet in de basis stond, ook omdat zijn complete familie naar Beieren was gekomen. Na de midweekse 2-7 zege op Tottenham Hotspur in de Champions League had hij gehoopt dat hij voor het eerst dit seizoen zou starten, maar Niko Kovac koos andermaal voor Thiago Alcantara en Corentin Tolisso als defensieve middenvelders. Martinez kwam ook niet als invaller binnen de lijnen.

Kovac macht mich damit übrigens komplett fertig. Weiß er überhaupt, was er da mit einer VEREINSLEGENDE anstellt?! KEIN EINZIGER STARTELFEINSATZ! Und wer geht trösten? Unser Co-Trainer...Hoffentlich schmeißt Kalle den Bastard bald raus!#FCBTSG #FCBayern pic.twitter.com/n3wJAORKo8 — Christopher (@FCBayern_CK) October 5, 2019

“Ik heb de beelden niet gezien”, vertelde technisch directeur Hasan Salihamidzic na afloop. “Natuurlijk is het voor Javi frustrerend dat hij niet speelde. Maar het seizoen is nog lang en iedereen zal zijn kansen krijgen. Ook Javi. Ik begrijp de spelers die niet in actie komen. Iedereen wil spelen, maar de trainer wil ook een elftal vormen. Hij wil dat er een team speelt.” Salihamidzic sprak tegen dat er zich iets in de privésfeer afspeelt.

Martinez kwam dit seizoen slechts in 111 minuten binnen de lijnen, waarvan 86 in de Bundesliga. Na afloop wilde de Spanjaard niets over de beelden kwijt; hij verliet de Allianz Arena zonder de media te woord te staan. De media in Duitsland vragen zich af of de Spanjaard bezig is aan zijn laatste maanden in Beierse dienst zolang Kovac aan het roer staat. Na de nederlaag moet Bayern met veertien punten uit zeven duels de koppositie in de Bundesliga met vier andere clubs delen.