Mitchell van Bergen bezorgt sc Heerenveen eindelijk eerste thuiszege

De eerste driepunter van sc Heerenveen voor eigen publiek dit seizoen is eindelijk een feit. Het team van Johnny Jansen zegevierde zaterdagavond met 1-0 over PEC Zwolle, dankzij een treffer van Mitchell van Bergen op slag van rust. Door de zege staan de Friezen, die hoe dan ook niet één van de laatste negen thuisduels verloren, op een negende plaats, met twaalf punten. PEC, dat driemaal op rij heeft verloren, is op een veertiende plaats terug te vinden.

De eerste helft in Friesland leek doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust sloeg Van Bergen toe. De aanvaller ging alleen op Xavier Mous af, bleef heel rustig en rondde beheerst af: 1-0. Het was in de eerste 45 minuten lang wachten op de écht grote kansen. Beide ploegen probeerden wel tot aanvallen te komen, maar dat lukte nauwelijks.

De beste mogelijkheid voorafgaand aan de openingstreffer was voor de bezoekers. Het was Dennis Johnsen die zijn voormalig werkgever na 36 minuten spelen pijn leek te doen, maar de inzet van de aanvaller ging over het doel van Warner Hahn. In de tweede helft waren de teams van Jansen en John Stegeman eveneens aan elkaar gewaagd. Het was aan Mous te danken dat een inzet van Jens Odgaard na iets meer dan een uur spelen tegen de paal ging.

Ook het tweede bedrijf was bijzonder gezapig, met de (neutrale) toeschouwers al grote verliezers. Heerenveen controleerde het duel, maar slaagde er niet in om een tweede goal te maken. Mous kon ternauwernood voorkomen dat Darryl Lachman de bal achter zijn standbeen in zijn eigen doel werkte en daarna stuitte Chidera Ejuke op de doelman. Een vrije kopkans van Ibrahim Dresevic eindigde eveneens niet in de 2-0.