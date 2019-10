Vitesse achterhaalt Ajax en PSV na gruwelijke keepersblunder

Vitesse heeft zaterdagavond de derde opeenvolgende overwinning in de Eredivisie geboekt. Het team van trainer Leonid Slutsky won in eigen huis met minimaal verschil van FC Utrecht: 2-1. Aan de winnende goal van Tim Matavz in de tweede helft ging een verschrikkelijke blunder vooraf. Door de overwinning komt Vitesse op gelijke hoogte met Ajax en PSV, al komen de topclubs zondag nog in actie. FC Utrecht staat zesde.

Het duel in Arnhem was wellicht heel anders verlopen als Gyrano Kerk oog in oog met Remko Pasveer had gescoord. De inzet van de aanvaller miste echter kracht en richting. Luttele minuten later was het juist dat Vitesse dat op het scorebord verscheen. Max Clark kopte de bal hard binnen uit een corner van Oussama Tannane. De openingsgoal zorgde voor een open wedstrijd, met een gemiste kans voor Sander van de Streek en een heerlijke solo van Tannane die op het nippertje werd gestuit.

Voor Tannane zat het duel er na 36 minuten spelen reeds op. De aanvaller van Vitesse kwam met zijn knie in aanraking met Kerk en ging kermend van de pijn naar de grond. Tannane moest per brancard van het veld en werd vervangen door Navarone Foor. Een volgende domper voor Vitesse volgde twee minuten later toen een knal van afstand van Adam Maher achter Pasveer belandde. Er stonden behoorlijk wat spelers in de baan van het schot, maar de VAR zag geen buitenspel: 1-1.

Dat het scorebord voor het rustsignaal niet voor een derde keer in beweging kwam was aan Clark te danken. Van de Streek dacht in de extra tijd van de eerste helft de 1-2 in de verre hoek te koppen, maar de Engelsman haalde zijn inzet van de doellijn. Na de onderbreking toonde FC Utrecht een behoorlijke aanvalsdrang, al bleven grote kansen uit. Het team van Van de Brom kwam niet verder dan een schot van Van de Streek.

De eerste grote kans van de tweede helft was voor Vitesse: Bryan Lissen kopte de bal echter recht op Maarten Paes af. Drie minuten later ging de doelman flink de fout in. Een mislukt schot van Clark werd aangetikt door Matavz, maar ging zonder snelheid op Paes af. De sluitpost liet het leer desondanks door zijn benen rollen. Dat was tevens de eindstand, daar FC Utrecht niet in staat was om nog gevaarlijk te worden en een over Paes bedoelde stift van Linssen hoogte miste.