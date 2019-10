Bryan Smeets laat uitblinker Joël Drommel vlak voor tijd capituleren

Sparta Rotterdam heeft zaterdag voor eigen publiek een zwaarbevochten overwinning geboekt op medepromovendus FC Twente. Het werd 2-1 op Het Kasteel, dankzij een fraai doelpunt van Bryan Smeets in de slotfase, toen de bezoekers met tien man op het veld stonden. Sparta staat na negen gespeelde wedstrijden op de vijfde plek; de Enschedeërs staan tiende.

Bij FC Twente maakte Wout Brama zijn rentree. De middenvelder had een basisplaats en speelde zijn eerste wedstrijd sinds 22 april, in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong AZ. Hij kampte al die tijd met een achillespeesblessure, al zat Brama de afgelopen twee duels wel op de bank. De grote uitblinker van FC Twente, met name in de eerste maar ook in de tweede helft, was Joël Drommel. Het was aan de doelman van FC Twente te danken dat Sparta de kleedkamer na 45 minuten niet opzocht met een voorsprong op zak.

Mohamed Rayhi stelde Drommel al in de derde minuut op de proef, al keerde hij die inzet nog makkelijk. Even later moest hij aanzienlijk meer moeite doen om een schot van Abdou Harroui met een mooie duik uit de hoek te houden. Ook een kopbal van Jurgen Mattheij uit een vrije trap was een prooi voor de keeper, terwijl een katachtige ingreep volstond om de 1-0 van Ragnar Ache te voorkomen. Twente kwam er nauwelijks uit in de eerste helft. De bezoekers kwamen gaandeweg wel wat beter in het spel, maar creëerden geen serieuze mogelijkheden. Dat Sparta kort na rust alsnog op voorsprong kwam, mocht dan ook geen grote verrassing heten. Rayhi stuurde Halil Dervisoglu weg, die beheerst afrondde: 1-0.

FC Twente gaf zich echter niet gewonnen en kwam drie minuten later alweer langszij. Na een van richting veranderde poging van Aitor Cantalapiedra kwam de bal terecht bij Calvin Verdonk, die met wat geluk scoorde in de kluts. Daarna nam het tempo aanvankelijk af. Vanaf minuut zeventig volgden de kansen elkaar echter rap op. Doelman Tim Coremans van Sparta voorkwam dat Brama zijn rentree opluisterde met een rake volley, terwijl Dervisoglu op Drommel stuitte en Lars Veldwijk oog in oog met de keeper van FC Twente naast het doel schoot.

Zodoende was er sprake van een aantrekkelijke slotfase, waarin beide ploegen op zoek gingen naar de voorsprong. Maar omdat Twente na 84 minuten verder moest met tien man, werd Sparta dominant. Op advies van de VAR kreeg Julio Pleguezuelo een rode kaart van arbiter Jeroen Manschot nadat hij veel te laat een charge uitvoerde op Dervisoglu. Twee minuten voor tijd slaagde de thuisploeg er ook daadwerkelijk in om de wedstrijd naar zich toe te trekken: op fraaie wijze knalde Bryan Smeets de bal in de bovenhoek. In de blessuretijd kende Manschot een penalty toe aan Sparta na een vermeende overtreding van Drommel, maar de VAR wees hem erop dat de keeper de bal speelde in een duel met Joël Piroe. Aan de overzijde kopte