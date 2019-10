Van Aanholt helpt Crystal Palace aan indrukwekkende positie in Premier League

Crystal Palace overnacht op de vierde plaats in de Premier League. The Eagles trokken zaterdagavond aan het langste eind in de Londense derby tegen West Ham United, door een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 zege. Patrick van Aanholt nam vanaf elf meter de gelijkmaker voor zijn rekening, na het openingsdoelpunt van Sébastien Haller.

Haller sloeg in de openingsfase van de tweede helft toe. De voormalig spits van FC Utrecht werd vanaf de rechterflank bediend door Ryan Fredericks en gleed het leer van dichtbij achter doelman Guaita. Een handsbal van Declan Rice betekende echter dat Crystal Palace mocht aanleggen voor een strafschop en die werd benut door Van Aanholt. Het was zijn tweede treffer van het seizoen, na zijn winnende goal tegen Manchester United (1-2) van anderhalve maand geleden.

De linksback is sinds zijn debuut in januari 2017 de meest scorende verdediger uit de Premier League: vanaf dat moment noteerde hij al twaalf doelpunten, evenals Marcos Alonso. Drie minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd maakte Jordan Ayew er 1-2 van. Crystal Palace hield nog even het hart vast toen de VAR naar de goal keek, maar van een buitenspelsituatie was geen sprake. Zodoende overnacht Crystal Palace als vierde, al kan het zondag worden ingehaald door Arsenal.