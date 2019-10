Derby County en Phillip Cocu zetten de weg omhoog in

Derby County en Phillip Cocu lijken de weg omhoog te hebben ingezet. The Rams waren zaterdagmiddag met 2-0 te sterk voor Luton Town en zodoende is het team van Cocu voor het eerst deze voetbaljaargang vijf competitieduels op rij ongeslagen. Derby County is momenteel op een zestiende plek in de Championship te vinden.

Het team van Cocu, met Kelle Roos weer op doel, verdeelde de doelpuntenproductie evenredig over beide helften. Defensieve wanorde bij de bezoekers leidde na twintig minuten spelen een eigen doelpunt van Matthew Pearson in: 1-0. Een ziedende inzet van Tom Lawrence betekende twintig minuten voor het einde de eindstand: 2-0.

De verschillen op de ranglijst zijn overbrugbaar. Zo bedraagt de achterstand op nummer zeven Charlton Athletic, de eerstvolgende tegenstander na de interlandperiode, slechts zes punten.