PSG houdt grote seizoensverrassing uit de Ligue 1 van de koppositie af

Paris Saint-Germain heeft de koppositie zaterdagavond met succes verdedigd. In de thuiswedstrijd tegen de verrassende nummer twee Angers won de ploeg van Thomas Tuchel met 4-0, mede door de eerste competitietreffer van Mauro Icardi. Bij een nederlaag van PSG zou Angers de koppositie hebben overgenomen, maar nu bedraagt het onderlinge gat vijf punten. Angers deelt de tweede plek met Nantes, dat later op de avond nog in actie komt tegen OGC Nice.

Dinsdag gidste Icardi zijn nieuwe club naar een Champions League-zege op Galatasaray (0-1), met zijn eerste treffer in Franse dienst, en tegen Angers volgde zijn eerste doelpunt in de Ligue 1. Acht minuten voor de rust nam Neymar de bal behendig mee op een ruime twintig meter van het doel, waarna hij Pablo Sarabia bediende aan de rechterkant van het strafschopgebied. Sarabia vond landgenoot Icardi, nadat Idrissia Gueye over de bal heen maaide, en de spits rondde zonder veel moeite af. Icardi zorgde daarmee voor de 2-0; in de dertiende minuut had Sarabia zelf de score al geopend.

De Argentijn werd gevonden door Ander Herrera, trok het zestienmetergebied binnen en gaf doelman Ludovic Butelle het nakijken met een laag schot in de hoek. Er was na 45 minuten dus weinig voor PSG om zich zorgen over te maken. De ploeg van Tuchel, met vijf wijzigingen ten opzichte van het laatste competitieduel met Girondins Bordeaux (0-1 zege), speelde zeker geen grootse eerste helft. PSG liet Angers echter maar weinig aan bod komen en plukte zelf de vruchten van het rappe eigen aanvalsspel. Het tweede bedrijf begon met een dreigend schot van Leandro Paredes, dat net over de lat zeilde, en na een klein uur gooide PSG de wedstrijd in het slot.

Icardi hield de bal goed bij zich en vond Joshua Bernat, die een grote kans voorbereidde voor Sarabia. Die controleerde de bal en zocht de linkerhoek uit, waarna zijn inzet van de lijn werd gehaald. In tweede instantie raakte Sarabia de bal verkeerd en daarmee stelde hij Gueye in staat om er van dichtbij 3-0 van te maken. PSG had een enorm overwicht aan balbezit en hoefde achterin weinig toe te laten. Angers kwam nooit in de buurt van een comeback; PSG bleef druk zetten en bepaalde de eindstand een minuut voor tijd. Neymar werd bediend door Eric Maxim Choupo-Moting, dribbelde langs keeper Butelle en rondde af in een leeg doel.