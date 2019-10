Real Madrid verspeelt bijna 3-0 voorsprong; Eden Hazard scoort

Real Madrid heeft zaterdagmiddag met de nodige moeite drie punten in LaLiga gepakt. Hoewel de eindstand van 4-2 tegen Granada anders doet vermoeden, gaf het team van coach Zinédine Zidane in tien minuten tijd een voorsprong van 3-0 weg: de zuiderlingen verkleinden de nadelige marge tot 3-2. Door de zege gaat Real Madrid steviger aan kop in LaLiga, met achttien punten uit acht duels. De concurrentie moet echter nog in actie komen.

Real Madrid werkte een uitstekende eerste helft af. Er stonden in het Santiago Bernabéu nog niets eens twee minuten op de klok toen Karim Benzema een schitterende pass van Gareth Bale vanaf de rechterkant verzilverde: 1-0. Granada incasseerde de tweede tegentreffer op een vervelend moment, in de extra tijd van de eerste helft. Hoewel de bezoekers na de 1-0 niet slecht speelden, leek het na de 2-0 van Hazard over en sluiten.

Na goed doorzetten van Fede Valverde werd Hazard in stelling gebracht en werkte hij de bal over Rui Silva heen: 2-0. De doelman van Granada had zijn team eerder tot tweemaal toe van een ruimere achterstand behoedt. Na iets meer dan een uur spelen had Rui Silva geen antwoord op de schitterende 3-0 van de Koninkelijke. Na voorbereidend werk van Valverde en Hazard haalde Luka Modric bijzonder fraai uit.

Het duel leek zodoende gelopen, maar niets was minder waar. Na 67 minuten spelen veroorzaakte Alphonse Aréola een knullige penalty, nadat hij zichzelf in de nesten had gewerkt en hij Carlos Fernández een trap gaf. Darwin Machis faalde niet vanaf elf meter: 3-1. Tien minuten later verscheen de 3-2 op het scorebord, toen Domingos Duarte bij de tweede paal trefzeker was na een corner. Een stunt zat er echter niet in; Rui Silva had vier minuten voor tijd een heerlijke redding op een schot van Benzema in huis en moest in de extra tijd een doelpunt van invaller James Rodriguez incasseren.