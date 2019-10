TSG Hoffenheim en Alfred Schreuder stunten bij Bayern München

Bayern München heeft zaterdag een verrassende nederlaag in de Bundesliga geleden. De regerend landskampioen van Duitsland ging in eigen huis onderuit tegen het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder. De topper tussen Bayer Leverkusen en RB Leipzig eindigde onbeslist, net als de krachtmeting tussen SC Freiburg en Borussia Dortmund. De Bundesliga kent voorlopig vier gedeelde koplopers, met veertien punten uit zeven duels: Bayern, SC Freiburg, RB Leipzig en Bayer Leverkusen.

Bayern München - TSG Hoffenheim 1-2

De midweekse exhibitie tegen Tottenham Hotspur ten spijt, het aantal hoogtepunten in de eerste helft was op een helft te tellen. Het team van Kovac was in de eerste 45 minuten weliswaar de ploeg met het meeste initiatief, maar Schreuder liet zijn team defensief spelen en de thuisploeg had zichtbaar moeite met het compacte spel en de kleine ruimte. Er was amper gevaar voor het doel van Oliver Baumann en de beste kans in de eerste helft was zelfs voor Hoffenheim. Sargas Adamyan dook in de vierde minuut op voor het doel van Manuel Neuer, maar kreeg het leer niet in het doel van der Rekordmeister.

Nog geen tien minuten na rust kreeg Hoffenheim de Allianz Arena stil. Adamyan kreeg de bal van Dennis Geiger, werkte het leer door de benen van Jerome Boateng en mikte daarna raak in de korte hoek: 0-1. Bayern, met inmiddels Thomas Müller en Ivan Perisic binnen de lijnen, zette flink druk en kwam zeventien minuten voor het einde op 1-1: na goed voorbereidend werk van Müller kopte Robert Lewandowski zijn elfde van het seizoen binnen. De drie punten gingen echter naar Hoffenheim. Negen minuten na de gelijkmaker ontdeed Adamyan zich van zijn twee bewakers en scoorde hij vanaf een meter of zestien.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 1-1

In de eerste helft waren de twee Champions League-deelnemers aan elkaar gewaagd. De ploegen van Peter Bosz en Julian Nagelsmann speelden met veel intensiteit en zetten hoog druk op de helft van de tegenstander. Dat ging de bezoekers echter beter af dan Bayer. Timo Werner had tot tweemaal toe de openingstreffer kunnen maken, maar stuitte telkenmale op Lukas Hradecky. De doelman had dan ook een belangrijk aandeel in de doelpuntloze tussenstand na het klinken van het rustsignaal in de BayArena.

Het team van Bosz maakte na rust een degelijkere indruk en gaf achterin weinig meer weg. Het niveau van de tweede helft viel van beide kanten hoe dan ook tegen en de 1-0 in de 65e minuut kwam dan ook vanuit het niets. Charles Aranguiz ontving de bal van Karim Bellarabi en zag Kevin Volland in het strafschopgebied niet over het hoofd. De aanvaller werkte het leer koelbloedig binnen. Bayer kon de voordelige marge echter niet over de streep trekken. Twaalf minuten voor tijd tekende Christopher Nkunku voor de eindstand. De Fransman werkte de bal eerst over Sven Bender heen en deed daarna hetzelfde bij Hradecky: 1-1.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 2-2

De bezoekers waren met 73 procent balbezit in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij en kregen na twintig minuten spelen via Axel Witsel ook hun verdiende voorsprong. De Belg nam een corner in een keer uit de lucht en volleerde knap raak. Luca Waldschmidt liet in het restant van de eerste helft kansen op de gelijkmaker liggen, terwijl Julian Brandt en Thorgan Hazard aan de overkant weinig geluk hadden in de afronding. Freiburg kwam daarna sterk de kleedkamer uit voor de tweede helft en Waldschmidt had na tien minuten spelen meer geluk voor het doel toen hij de bal van een meter of twintig in de rechterhoek kegelde. Dortmund leek daarna dankzij Achraf Hakimi, die via Lukas Kübler raakschoot, toch nog een overwinning aan het treffen over te houden. In de absolute slotfase kostte een ongelukkig eigen doelpunt van Manuel Akanji zijn ploeg echter de overwinning.

SC Paderborn - 1. FSV Mainz 05 1-2

Paderborn en Mainz begonnen voortvarend aan de wedstrijd en binnen een kwartier stond het al 1-1. Robin Quaison tekende, na een knappe pass van Levin Öztunali, na acht minuten al voor de openingstreffer, maar de gelijkmaker van Paderborn liet dankzij Ben Zolinski niet lang op zich wachten. Dat Paderborn toch met een achterstand aan de thee moest kwam door toedoen van Mainz-aanvoerder Daniel Brosinski, die Leopold Zingerle in de korte hoek passeerde. Na de rust duurde het lang voordat er weer sprake was van gevaar voor een van beide doelen, maar Paderborn kreeg tien minuten voor tijd vanaf de strafschopstip de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Jamilu Collins stuitte echter op Robin Zentner, waarna Zolinski uit de rebound centimeters naast kopte.