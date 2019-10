Mertens: ‘Als ik slecht speel geeft ze me een klap, dat gebeurt niet in België!’

Dries Mertens speelt alweer sinds 2013 voor Napoli en de Belg is inmiddels uitgegroeid tot een van de invloedrijkste spelers in de clubgeschiedenis van i Partenopei. De aanvaller nadert het doelpuntenrecord van Marek Hamsík en merkt ook nog bijna dagelijks dat het voetbal in Italië net wat meer leeft dan op veel andere plekken.

“Voetbal is in Italië een soort wonderlijke ziekte, aangezien mensen van jong tot oud zijn geïnfecteerd met liefde voor deze sport. Er woont een vrouw boven me, ik denk dat ze 75 jaar oud is, en iedere ochtend zegt ze tegen mij: ‘Je hebt goed gespeeld, goed zo jongen.’ Of als ik slecht heb gespeeld, geeft ze me een klap en zegt ze dat ik het beter had kunnen doen. Dat gebeurt niet in België!”, laat hij met een glimlach weten via de officiële kanalen van de Serie A.

“Na al die jaren voel ik me een Napolitaan. Ik heb hier veel vrienden, mensen zien dat ik alles geef op het veld en daarbuiten probeer ik te leven zoals elke inwoner van Napels. Het is een prachtige stad, ik spreek de taal, het is allemaal perfect.” Mertens, die over een aflopend contract beschikt, maakte vooralsnog 114 doelpunten in dienst van Napoli.

Daarmee maakte hij er een minder dan Diego Maradona, terwijl het clubrecord door Hamsík op 121 is gezet. Mertens hoopt dat record nog te kunnen verbeteren: “Dat zou ik geweldig vinden. Misschien was het een fout om hem zoveel assists te geven in de afgelopen jaren! Als het mij lukt om het record te verbreken, zal ik hem zeker bellen. Wie had zeven jaar geleden verwacht dat ik de clubtopscorer zou worden? Het is geweldig.”