Ajax weigert gehoor te geven aan oproep van Jong Argentinië

Jong Argentinië speelt de komende tijd twee oefeninterlands tegen de leeftijdsgenoten van Mexico, maar de Argentijnse bond laat weten dat Lisandro Martínez dan niet van de partij zal zijn. De verdediger annex middenvelder van Ajax maakte wel deel uit van de voorselectie van bondscoach Fernando Batista, die hem echter niet kan verwelkomen bij zijn definitieve groep.

TyC Sports weet namelijk te melden dat Ajax heeft besloten om Martínez niet beschikbaar te stellen voor de wedstrijden van Jong Argentinië. Of dit betekent dat hij daardoor deze interlandperiode in Amsterdam blijft, of alsnog deel uit gaat maken van de selectie van het ‘grote’ Argentinië, is overigens nog niet helemaal duidelijk. Batista heeft met Brian Mansilla van Vitória Setúbal in ieder geval een speler opgeroepen om de plek van Martínez in te nemen.

Jong Argentinië en Jong Mexico treffen elkaar op 12 oktober in het Estadio Olímpico Benito Juárez te Ciudad Juárez voor hun eerste wedstrijd. Drie dagen later, op 15 oktober, staat het tweede duel in het Estadio Hidalgo in Pachuca op het programma. Met Feyenoord-verdediger Marcos Senesi is er overigens nog wel een in de Eredivisie actieve voetballer opgenomen in de selectie van Batista.

Martínez’ ploeggenoot Nicolás Tagliafico is geselecteerd voor de A-ploeg van Argentinië. De linksback oefent op 9 oktober met La Albiceleste tegen Duitsland. Op 13 oktober staat een tweede oefenwedstrijd tegen Ecuador op de agenda.